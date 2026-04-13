Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today: नागालैंड डियर लॉटरी संबाद का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे होगा जारी, ऐसे देखें लकी ड्रॉ विजेताओं की लिस्ट लाइव

Nagaland State Lotteries. (Photo Credits: LatestLY)

Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग ने आज दोपहर 1:00 बजे अपने लोकप्रिय 'डियर राइज मंडे' (Dear Rise Monday) साप्ताहिक ड्रा के परिणामों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी. यह ड्रा कोहिमा में स्थित पीआर हिल जंक्शन पर एक यांत्रिक ड्रम सिस्टम के माध्यम से निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया गया. बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने अपनी किस्मत आजमाई, और अब आधिकारिक परिणाम घोषित होने जा रहे हैं.

'डियर राइज मंडे' लॉटरी भारत में सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय सरकारी लॉटरी योजनाओं में से एक है. इसकी पारदर्शी प्रक्रिया और आकर्षक पुरस्कार राशि इसे देश भर के लाखों लोगों के बीच एक पसंदीदा विकल्प बनाती है. यह भी पढ़े: Nagaland Dear Lottery Sambad Result Live Update: नागालैंड स्टेट लॉटरी रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे ऑनलाइन होंगे घोषित, ‘डियर विश संडे’ के विजेताओं की लिस्ट यहां देखें

पुरस्कार संरचना और लॉटरी विवरण

नागालैंड स्टेट लॉटरी की 'डियर' ब्रांडेड श्रृंखला में सोमवार के दिन तीन अलग-अलग ड्रा होते हैं. आज के ड्रा का विवरण इस प्रकार है:

डियर राइज मंडे (दोपहर 1:00 बजे): आज का मुख्य ड्रा.

डियर लेजेंड मंडे (शाम 6:00 बजे): आने वाले समय में घोषित.

डियर क्लोवर मंडे (रात 8:00 बजे): आने वाले समय में घोषित.

आज के 1:00 बजे वाले ड्रा का पहला पुरस्कार 1 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, विजेताओं के लिए कई अन्य श्रेणी में पुरस्कार राशि भी निर्धारित है, जिससे बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को लाभ मिलता है। प्रत्येक टिकट की कीमत मात्र 6 रुपये है, जो इसे सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाती है.

विजेता कैसे जांचें अपना परिणाम?

यदि आपने आज का लॉटरी टिकट खरीदा है, तो आप नीचे दिए गए तरीकों से अपने परिणामों की जांच कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: नागालैंड स्टेट लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट (nagalandlotteries.com) पर जाएं और 'Results' सेक्शन देखें.

ऑनलाइन पोर्टल: गुडरिटर्न्स (Goodreturns) या अन्य अधिकृत लॉटरी समाचार पोर्टलों पर जाकर विजेता सूची की पीडीएफ डाउनलोड करें.

लाइव स्ट्रीम: कोहिमा से सीधे प्रसारित किए गए ड्रा वीडियो को यूट्यूब चैनलों पर देखा जा सकता है.

विजेताओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

यदि आपका टिकट नंबर विजेता सूची में शामिल है, तो आपको पुरस्कार का दावा करने के लिए नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय के पास एक औपचारिक दावा फॉर्म जमा करना होगा। प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

मूल लॉटरी टिकट (बिना किसी क्षति के).

एक वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड).

पासपोर्ट आकार की फोटो।

छोटे पुरस्कारों को स्थानीय अधिकृत एजेंटों के माध्यम से भुनाया जा सकता है, जबकि बड़ी पुरस्कार राशि के लिए निदेशालय द्वारा निर्धारित सरकारी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है.

अस्वीकरण: लॉटरी में वित्तीय जोखिम शामिल है। कृपया अपनी जिम्मेदारी पर और कानूनी रूप से मान्य राज्यों में ही लॉटरी खेलें।