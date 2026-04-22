LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Live Score Update: इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 32nd Match Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 32वां मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (LSG vs RR) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स एक नाजुक स्थिति में हैं, तीन मैचों की हार के बाद 9वें स्थान पर हैं. राजस्थान रॉयल्स के पास भी वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज हैं जो कि पावरप्ले में मैच छीन सकते हैं. दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Lucknow Weather Update: लखनऊ में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त, मैच से पहले जानें मौसम का हाल

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 32वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. टीम ने अब तक 6 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत हासिल की है, जबकि 4 में हार का सामना किया है. ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम होगा. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने 6 में से 4 मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है और टीम इस लय को जारी रखना चाहेगी. राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज इस समय अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जो पावरप्ले में ही मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी.

लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Lucknow Super Giants Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team Match Scorecard)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने 4 मैच जीते हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी नजर आता है. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में निकोलस पूरन, मिशेल मार्श और एडेन मार्कराम जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं इसमें मोहम्मद शमी और आवेश खान अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम में यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी और शिमरॉन हेटमायर जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं. जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई में गेंदबाजी टीम को मजबूती देंगे.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.