MHADA Mumbai Lottery 2026: मुंबई में म्हाडा का घर पाने की चाहत, 2,640 फ्लैट्स के लिए अब तक 16,400 से अधिक आवेदन; जानें एप्लीकेशन की लास्ट डेट

म्हाडा/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

MHADA Mumbai Lottery 2026: महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) ने मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना के तहत मुंबई के प्रमुख इलाकों में 2,640 किफायती घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. 17 अप्नरैल तक के आंकड़ों के अनुसार, इन सीमित घरों के लिए अब तक 16,400 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जो मुंबई में किफायती आवास की भारी मांग को दर्शाता है.

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया

मुंबई बोर्ड की इस लॉटरी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 30 मार्च, 2026 को दोपहर 3:00 बजे से शुरू हो चुकी है. म्हाडा द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है. इसके अलावा, बयाना राशि (EMD) जमा करने के लिए उम्मीदवारों को 30 अप्रैल, 2026 तक का समय दिया गया है. भुगतान RTGS और NEFT जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है. यह भी पढ़े: HADA Mumbai Lottery 2026: मुंबई में घर का सपना होगा साकार! 2640 घरों के लिए आवेदन का आज दूसरा दिन, जानें कैसे करें एप्लिकेशन

इन इलाकों में उपलब्ध हैं घर

म्हाडा ने मुंबई के विभिन्न हिस्सों में मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए घरों का विकल्प दिया है. इसमें मुख्य रूप से विक्रोली, गोरेगांव, बोरीवली, गोराई, चेंबूर, बांद्रा, घाटकोपर, वडाला, पवई और दादर जैसे क्षेत्र शामिल हैं. म्हाडा की यह पहल उन परिवारों के लिए एक नया अवसर है जो पिछले ड्रा में घर पाने में सफल नहीं हो सके थे.

बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आरक्षण

इस बार की लॉटरी में प्रतिस्पर्धा काफी कठिन मानी जा रही है क्योंकि प्रत्येक घर के लिए औसतन 6 से अधिक दावेदार मैदान में हैं. इसके अतिरिक्त, कुल उपलब्ध इकाइयों में से कुछ घर संसद सदस्यों (MPs) और विधायकों (MLAs) के लिए आरक्षित रखे गए हैं. इस आरक्षण के कारण सामान्य श्रेणी और अन्य वर्गों के आवेदकों के लिए उपलब्ध घरों की संख्या और भी सीमित हो गई है.

म्हाडा की दीर्घकालिक रणनीति

पिछले ढाई वर्षों में म्हाडा ने महाराष्ट्र भर में 25,000 से अधिक किफायती घर बिक्री के लिए पेश किए हैं. फरवरी में आयोजित पुणे लॉटरी में भी 4,000 घरों के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी गई थी. प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य न केवल नए घर बनाना है, बल्कि पुरानी इमारतों का पुनर्विकास करके शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना भी है.

उम्मीदवारों के लिए सलाह

म्हाडा ने सभी आवेदकों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही जानकारी साझा करें और किसी भी बिचौलिए के झांसे में न आएं. सुरक्षित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर अपडेट साझा करता रहता है. आवेदकों को सुझाव दिया गया है कि वे समय सीमा से पहले अपनी पात्रता की जांच करें और ईएमडी राशि का भुगतान सुनिश्चित करें.