वंदनीय है देश मेरा: पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन पर शंकर महादेवन और प्रसून जोशी ने दिया खास तोहफा

मुंबई, 17 सितंबर : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 75वें जन्मदिन के मौके पर मशहूर संगीतकार शंकर महादेवन और गीतकार प्रसून जोशी ने मिलकर एक भावुक और प्रेरणादायक देशभक्ति गीत 'वंदनीय है देश मेरा' तैयार किया है. यह गीत न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनकी दूरदर्शिता को सलाम करता है, बल्कि हर भारतीय के दिल में देशप्रेम की भावना को भी जगाता है. शंकर महादेवन ने इस गीत की रचना और प्रस्तुति खुद की है, वहीं प्रसून जोशी ने इसके बोल लिखे हैं, जो काफी शक्तिशाली और अर्थपूर्ण हैं. इस गीत का संगीत सौमिल श्रींगारपुरे ने तैयार किया है, जबकि लंबोदरा स्टूडियो में अमेय माटेगांवकर ने इसकी रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और मास्टरिंग की जिम्मेदारी बखूबी संभाली है.

यह गीत भारतीय संगीत कंपनी टी-सीरीज के बैनर तले लॉन्च किया गया है. म्यूजिक वीडियो 'वंदनीय है देश मेरा' में भारत के गौरव, संस्कृति और आधुनिक विकास को खूबसूरती से दर्शाया गया है. वीडियो की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज के भव्य दृश्य से होती है. इसके बाद, मोर का नृत्य भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक बनकर सामने आता है. गीत की शानदार लाइन 'आज किसी नील गगन पर फिर से सूर्य सजाया है, युगों-युगों बाद देश का संविधान लहराया है' सुनते ही मन में देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ती है. यह भी पढ़ें : PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर बॉलीवुड सितारों ने दी बधाई, माधवन ने खास अंदाज में सुनाई कहानी

वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के कई प्रेरणादायक क्षणों को शामिल किया गया है, जैसे तिरंगा लेकर चलना, जनता को संबोधित करना, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना, और उनकी कई उपलब्धियों जैसे 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसी पहल को भी याद किया गया है. वीडियो में उन खिलाड़ियों और नागरिकों को भी दिखाया गया है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे, जहां उन्होंने भारत की बात को मजबूती से रखा, उन दृश्यों को भी प्रभावी ढंग से दिखाया गया है. इसके अलावा गाने में ऊंची-ऊंची इमारतें, फ्लाईओवर, टनल्स, सरकारी योजनाएं, ग्रामीण इलाकों में बनाए गए शौचालय और बुनियादी ढांचे में आई प्रगति को विस्तार से दर्शाया गया है.