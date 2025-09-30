Mumbai’s Water Lakes Update: मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सातों झीलें ओवरफ्लो के करीब, मुंबईकरों को पूरे साल जल संकट की चिंता खत्म!

प्रतिकात्मक तस्वीर)

Mumbai’s Water Lakes Update: महाराष्ट्र में इस साल अच्छी बारिश के चलते मुंबईवासियों के लिए बड़ी है. मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सातों झीलें ओवरफ्लो होने की कगार पर हैं. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को सुबह 6 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, इन झीलों में कुल क्षमता का 98.38% पानी जमा हो चुका है. अगले एक-दो दिनों में सभी झीलें पूरी तरह भर जाएंगी, जिससे पूरे साल पानी की कटौती की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी.

झीलों की स्थिति

बीएमसी के अनुसार, मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सात प्रमुख झीलें—अपर वैतरणा, मिडिल वैतरणा, भातसा, तानसा, तुलसी, मोडक सागर और विहार की कुल भंडारण क्षमता 14,47,363 मिलियन लीटर (ML) है. वर्तमान में इनमें 14,23,857 ML पानी जमा है, जो कुल क्षमता का 98.38% है. मुंबई को रोजाना औसतन 4,000 ML पानी की जरूरत होती है, जो इन्हीं झीलों से पूरी होती है. यह भी पढ़े: Mumbai Water Lakes Update: मुंबईवासियों का पानी का संकट खत्म, झीलों में 95% से ज्यादा जलभंडार जमा

अच्छे मानसून का प्रभाव

इस साल मई में मानसून के समय से पहले आगमन और लगातार अच्छी बारिश ने मुंबई की झीलों को तय समय से पहले भरने में मदद की. मुंबई समेत महाराष्ट्र में जारी बारिश के बीच मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है, जो झीलों को पूरी तरह भरने में सहायक होगी.

इस साल की स्थिति पिछले वर्षों से बेहतर है, क्योंकि मई में शुरू हुए मानसून ने जून-जुलाई के सूखे को संतुलित कर दिया. बीएमसी को इस साल पानी की कटौती करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो मुंबईवासियों के लिए बड़ी राहत है.

मुंबईवासियों के लिए राहत

बीएमसी ने पुष्टि की कि मौजूदा जल भंडारण पूरे साल निर्बाध पानी आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। नागरिकों से अपील है कि पानी का संरक्षण करें ताकि भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचा जा सके.