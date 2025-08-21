Mumbai Water Lakes Update: मुंबईवासियों का पानी का संकट खत्म, झीलों में 95% से ज्यादा जलभंडार जमा

(Photo Credits WC)

Mumbai Water Lakes Update: महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच मुंबईवासियों के लिए खुशखबरी है. मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में 95.13% पानी जमा हो चुका है. इसका मतलब है कि ज्यादातर झीलें ओवरफ्लो हो चुकी हैं और सिर्फ कुछ एक या दो झीलों में थोड़ा सा ओवरफ्लो होना बाकी है.

21 अगस्त सुबह 6 बजे तक का अपडेट

बृहन्मुंबई नगरपालिका (BMC) द्वारा 21 अगस्त सुबह 6 बजे तक जारी ताजे आंकड़ों के अनुसार, तुलसी, मोदन सागर, अपर और मध्य वैतरणा, भातसा, और विहार झीलों में ज्यादातर झीलें ओवरफ्लो हो चुकी हैं, और इनमें 95.13% पानी जमा हो चुका है. BMC ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है. यह भी पढ़े; मुंबई के लिए खुशखबरी! झीलों में पानी 92% से ज़्यादा, भारी बारिश से विहार झील भी हुई ओवरफ्लो

पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर स्थिति

अगर मुंबई की इन झीलों की बात करें, तो पिछले साल 21 अगस्त तक इन झीलों में 94.49% पानी जमा हो चुका था, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 83.72% था.

अच्छी स्थिति का मतलब- पानी की कमी नहीं आएगी

मुंबई की झीलों में इस बार जिस तरह से पानी जमा हुआ है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस साल मुंबई में पानी की कोई कमी नहीं आएगी. हालांकि मुंबई में भीषण गर्मी के बीच मई और जून महीने में पानी की कटौती की समस्या पैदा हो जाती है. हालांकि इस साल मई और जून महीने में पानी की किल्लत नहीं हुई. क्योंकि इस साल मानसून समय से पहले मई के अंत में ही दस्तक दे दिया था