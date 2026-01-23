Mumbai: वडाला में अर्बन कंपनी की मसाजर का खौफनाक रूप, अपॉइंटमेंट रद्द करने पर महिला और उसके बेटे पर किया हमला

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) के वडाला (Wadala) इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 'अर्बन कंपनी' (Urban Company) की एक मसाजर ने सर्विस रद्द किए जाने पर एक महिला और उसके 18 वर्षीय बेटे पर कथित तौर पर हमला कर दिया. पीड़ित महिला, जिनकी पहचान शेनाज (46) के रूप में हुई है, ने बताया कि आरोपी मसाजर ने उनके बाल खींचे, उनके चेहरे को नाखूनों से खरोंच दिया और उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया. यह घटना तब हुई जब शेनाज ने प्राइवेसी और मसाज बेड के साइज को लेकर आपत्ति जताई थी.
पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल शेनाज को 'फ्रोजन शोल्डर' के दर्द से राहत चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने बुधवार दोपहर 4:30 बजे का स्लॉट बुक किया था. शेनाज के अनुसार, मसाजर की बिल्डिंग में एंट्री ही संदिग्ध थी. आमतौर पर 'मायगेट' (MyGate) ऐप से आने वाली सूचना उन्हें नहीं मिली और मसाजर सीधे उनके दरवाजे पर पहुंच गई। बाद में पता चला कि मसाजर सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर बिना एंट्री किए अंदर घुस आई थी. यह भी पढ़ें: Pune: युवक की गुंडागर्दी! बीच सड़क पर युवती के साथ की बेरहमी से मारपीट, पुणे का विडियो आया सामने; VIDEO
सर्विस रद्द किए जाने पर मसाजर ने महिला के साथ की मारपीट
#WATCH | Mumbai: Urban Company Masseuse As*aults Woman After Session Cancelled; Video Captures Incident #MumbaiNews #Crimenews pic.twitter.com/QOHQ1eHd3r
— Free Press Journal (@fpjindia) January 23, 2026
सैलून सर्विस बनी हिंसक झड़प
मसाजर, जिसकी पहचान नीलम कुमारी जायसवाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि नीलम ने हॉल में मसाज सेटअप लगाने की जिद की. शेनाज ने गोपनीयता (Privacy) का हवाला देते हुए इसे बेडरूम में लगाने को कहा, क्योंकि उनके हॉल में बड़ी खिड़कियां थीं. जब मसाजर नहीं मानी, तो शेनाज ने सेशन रद्द करने और रिफंड लेने के लिए अपना फोन उठाया.
पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद मसाजर हिंसक हो गई. वह घर में इधर-उधर घूमते हुए गालियां देने लगी. जब शेनाज ने उसे घर से बाहर जाने को कहा, तो उसने शेनाज के बाल खींचे, उनके चेहरे पर मुक्के मारे और उनकी आंखों के पास खरोंच दिया. बीच-बचाव करने आए उनके बेटे पर भी हमला किया गया.
पुलिस की कार्रवाई और नाम का भ्रम
घटना के बाद शेनाज तुरंत 'वडाला टीटी' पुलिस स्टेशन पहुंचीं. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष आवले ने पुष्टि की कि आरोपी मसाजर के खिलाफ एक गैर-संज्ञेय (NC) अपराध दर्ज किया गया है.
जांच के दौरान नाम को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी. अर्बन कंपनी के ऐप और पुलिस सिस्टम में अलग-अलग नाम सामने आए। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह ऐप की तकनीकी खराबी के कारण हुआ था और अब सही नाम (नीलम) दर्ज कर लिया गया है. चूंकि यह एक 'एनसी' (NC) मामला है, इसलिए पुलिस ने पीड़िता को आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट जाने की सलाह दी है.
अर्बन कंपनी की प्रतिक्रिया
अर्बन कंपनी (UC) ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने आरोपी पार्टनर को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और पीड़िता को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं. शेनाज ने इस सेवा के लिए 1584 रुपये का भुगतान किया था.
यह मामला शहरी सेवाओं (On-demand services) के दौरान ग्राहकों की सुरक्षा और सर्विस प्रोवाइडर्स के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है.