Mumbai Rains: मुंबई में बारिश को लेकर अलर्ट, निचले इलाकों में जलभराव, देखें वीडियो और जानें बड़ी बातें
मौसम विभाग ने मुंबई के लिए सुबह 10 बजे तक 'रेड अलर्ट' जारी किया है (Photo Credits Twitter)

मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पिछले तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश (Rain in Mumbai) ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. सोमवार रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार सुबह और भी तेज हो गई, जिसकी वजह से शहर के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग की चेतावनी

बिगड़ते हालात को देखते हुए मौसम विभाग (Met Dept) ने मुंबई के लिए सुबह 10 बजे तक 'रेड अलर्ट' जारी किया है. इसका मतलब है कि बहुत भारी बारिश होने की आशंका है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है.

शहर का हाल

  • स्कूल और कॉलेज बंद: भारी बारिश के चलते आज लगातार तीसरे दिन भी स्कूल बंद रखे गए हैं.

  • जगह-जगह पानी भरा: अंधेरी सबवे और गांधी मार्केट जैसे कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक बंद हो गया है.

  • एयरलाइंस की सलाह: इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. उन्होंने बताया है कि एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर पानी भरने और ट्रैफिक जाम की वजह से फ्लाइट्स की आवाजाही में देरी हो सकती है.

ट्रेनों की क्या स्थिति है? (Train Timing in Mumbai Today) 

रेलवे ने बारिश से निपटने के लिए कमर कस ली है, लेकिन लोकल ट्रेनों पर इसका असर दिख रहा है.

  • सेंट्रल रेलवे: हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेनें 5 से 7 मिनट की देरी से चल रही हैं. सेंट्रल लाइन पर पानी भरने से रोकने के लिए 100 वॉटर पंप लगातार काम कर रहे हैं.

  • वेस्टर्न रेलवे: वेस्टर्न रेलवे ने जानकारी दी है कि उनकी सभी ट्रेनें सही समय पर और सुचारू रूप से चल रही हैं. पटरियों पर पानी जमा न हो, इसके लिए 110 से ज्यादा वॉटर पंप और 70 पंप ऑपरेटरों को तैनात किया गया है.

पूरे महाराष्ट्र में भी बुरा हाल

बारिश का असर सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की वजह से सात लोगों की दुखद मौत हो गई है. नांदेड़ जिले में 200 से ज्यादा गांव वाले बाढ़ में फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है. कोंकण इलाके में भी नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं.

कुल मिलाकर, मुंबई और महाराष्ट्र में बारिश (Heavy Rin in Maharashtra) एक बड़ी आफत बनकर आई है और फिलहाल लोगों को इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है.