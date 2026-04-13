Mumbai Helipads: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई में बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी; अगले 6 साल में कोस्टल रोड और BKC में बनेंगे 4 नए हेलिपैड

Mumbai Helipads: मुंबई के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक और बहुआयामी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. बीएमसी और एमएमआरडीए की संयुक्त योजना के तहत, अगले छह वर्षों में मुंबई में चार नए हेलीपैड तैयार किए जाएंगे. इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहर में आपदाओं के दौरान निकासी कार्यों और एयर एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुगम बनाना है.
अधिकारियों ने क्या कहा
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये हेलीपैड नियमित व्यावसायिक उड़ानों के बजाय विशेष रूप से आपातकालीन उपयोग के लिए बनाए जा रहे हैं। यह पहल मुंबई की कोस्टल रोड और गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) जैसी महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक अभिन्न अंग है. यह भी पढ़े: Namo Gardens: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश की 394 नगरपालिकाओं-नगर पंचायतों में बनाए जाएंगे ‘नमो गार्डन’, डिप्टी CM शिंदे का ऐलान
हेलीपैड की रणनीतिक अवस्थिति
योजना के अनुसार, चार में से दो हेलीपैड कोस्टल रोड के साथ बीएमसी द्वारा बनाए जाएंगे, जबकि अन्य दो हेलीपैड एमएमआरडीए द्वारा मुंबई के प्रमुख व्यापारिक केंद्र, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में विकसित किए जाएंगे।
-
वर्ली: कोस्टल रोड के दक्षिण की ओर जाने वाले हिस्से पर एक हेलीपैड का निर्माण होगा। इसके लिए रेमंड ग्रुप को ठेका पहले ही दिया जा चुका है।
-
चारकोप (कांदिवली): कोस्टल रोड के उत्तर की ओर जाने वाले हिस्से के साथ यह हेलीपैड प्रस्तावित है, जो भविष्य में वर्सोवा से भयंदर तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
अधिकारियों का कहना है कि इन स्थानों का चयन समुद्र तट के पास किया गया है ताकि हेलीकॉप्टरों को ऊंची इमारतों के बीच से गुजरे बिना समुद्र की तरफ से निर्बाध आवाजाही मिल सके.
पीपीपी मॉडल और निर्माण प्रक्रिया
ये हेलीपैड सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर विकसित किए जा रहे हैं। निर्माण और रखरखाव का खर्च निजी ठेकेदारों द्वारा वहन किया जाएगा, और संचालन से होने वाली आय को ठेकेदारों और नागरिक निकायों के बीच साझा किया जाएगा। एमएमआरडीए ने बीकेसी में दो हेलीपैड के लिए पहले ही टेंडर जारी कर दिए हैं और इनका काम शुरू हो चुका है, जिसके पांच साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है.
यह विकास कार्य 45 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड परियोजना का हिस्सा है, जो मरीन ड्राइव को भयंदर से जोड़ेगी. इसके साथ ही कई नए फ्लाईओवर और सुरंगें भी बनाई जा रही हैं ताकि मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों के साथ-साथ ठाणे और नवी मुंबई जैसे पड़ोसी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार हो सके.