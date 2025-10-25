मुंबई में खौफनाक वारदात: ब्रेकअप के 8 दिन बाद लड़के ने एक्स-गर्लफ्रेंड को चाकू से मारा, फिर खुद का गला काटा

(Photo : AI)

मुंबई से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहाँ शुक्रवार को एक 24 साल के लड़के ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड की चाकू मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी मार डाला.

लड़की का नाम मनीषा यादव था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई. लड़के का नाम सोनू बराई था, जिसने मनीषा को मारने के बाद अपना गला काट लिया. उसे भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो भी मर गया.

शक की वजह से की हत्या

पुलिस के मुताबिक, यह खौफनाक कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सोनू को मनीषा के कैरेक्टर (चाल-चलन) पर शक था. उसे शक था कि मनीषा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है.

8 दिन पहले हुआ था ब्रेकअप

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोनू और मनीषा काफी समय से रिलेशनशिप में थे. लेकिन इस घटना से ठीक 8 दिन पहले ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था. ब्रेकअप के बाद भी सोनू लगातार मनीषा पर शक करता रहता था.

'आखिरी बार मिलना है' कहकर बुलाया

शुक्रवार की सुबह सोनू ने अपनी मां को बताया कि वह बाहर जा रहा है. उसने घर के किचन से चुपके से एक चाकू उठाया.

इसके बाद उसने मनीषा को फोन किया और उसे 'आखिरी बार' मिलने के लिए एक नर्सिंग होम के पास बुलाया. जैसे ही दोनों मिले, उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया.

गुस्साए सोनू ने पहले मनीषा पर चाकू से कई वार किए. जब मनीषा गिर गई, तो 24 साल के सोनू ने उसी चाकू से अपना गला काट लिया. मौके से मिली तस्वीरों में सोनू नर्सिंग होम के गेट पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा दिखा. बाद में, दोनों की मौत की पुष्टि हो गई.