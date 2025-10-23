मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई: दाऊद नेटवर्क से जुड़ा 256 करोड़ का ड्रग रैकेट बेनकाब, एक गिरफ्तार

मुंबई, 23 अक्टूबर : मुंबई क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करी (Drug Smuggling) के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए कुख्यात तस्कर सलीम डोला के करीबी सहयोगी मोहम्मद सलीम सुहेल शेख को दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया है. यह नेटवर्क महाराष्ट्र के सांगली जिले में चल रही मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग फैक्ट्री से जुड़ा था, जिसके तार दुबई तक फैले थे. इस कार्रवाई में पुलिस ने 256 करोड़ रुपए से अधिक का माल जब्त किया है और 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक, 16 फरवरी 2024 को क्राइम ब्रांच की यूनिट-7 को सूचना मिली कि कुर्ला में एक महिला ड्रग्स की तस्करी कर रही है. इसके बाद परवीन बानो गुलाम शेख को 641 ग्राम मेफेड्रोन (कीमत 12.20 लाख रुपए) और 12 लाख नकद के साथ गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में परवीन ने बताया कि उसने यह ड्रग सलीम शेख और सलीम डोला के नेटवर्क से मुंबई के साजिद मोहम्मद आसिफ शेख उर्फ डैब्ज के जरिए खरीदी थी.

पुलिस ने साजिद को मिरा रोड से गिरफ्तार कर उसके पास से 3 किलो मेफेड्रोन (कीमत 6 करोड़ रुपये) और 3.68 लाख नकद बरामद किए. जांच में पता चला कि सलीम शेख दुबई से भारत में ड्रग नेटवर्क को संचालित कर रहा था. इसका कनेक्शन सांगली में चल रही एक मेफेड्रोन फैक्ट्री से था. 25 मार्च 2024 को क्राइम ब्रांच ने सांगली में छापा मारकर 122.5 किलो मेफेड्रोन (कीमत 245 करोड़ रुपए), कच्चा माल, मशीनें, वाहन और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस को शक है कि इस फैक्ट्री के लिए कच्चा माल यूएई की एक केमिकल कंपनी से मंगवाया जाता था.

इस मामले में अब तक 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है. जब्त सामान में 126 किलो मेफेड्रोन (252 करोड़ रुपए), 4.19 करोड़ नकद, 1.5 लाख के सोने के गहने, 11.4 लाख की गाड़ियां और 55.5 लाख की अवैध संपत्ति शामिल है. मोहम्मद सलीम सुहेल शेख के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था. कुछ हफ्ते पहले उसे यूएई में गिरफ्तार किया गया और कानूनी प्रक्रिया के बाद भारत लाया गया. 22 अक्टूबर 2025 को मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई ड्रग तस्करी के खिलाफ उनकी सख्त नीति का हिस्सा है.