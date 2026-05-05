Mumbai: मरीन ड्राइव पर बीच सड़क धू-धू कर जली कार, बाल-बाल बचे पांच सवार; ट्रैफिक प्रभावित

मरीन ड्राइव में कार में लगी आग (Photo Credits: X)

मुंबई, 5 मई: मुंबई (Mumbai) के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित इलाकों में से एक, मरीन ड्राइव (Marine Drive) पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया. यहाँ सड़क पर चलती एक कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

स्थानीय मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के समय कार में पांच लोग सवार थे. जैसे ही कार से धुआं उठना शुरू हुआ, सतर्कता दिखाते हुए सभी यात्री समय रहते वाहन से बाहर निकल आए. गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही किसी को गंभीर चोटें आईं. हालांकि, आग की लपटों ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया. यह भी पढ़ें: Mumbai Coastal Road Car Fire Video: मुंबई कोस्टल रोड के टनल से गुजर रही कार में लगी आग, धुं-धुंकर जली; देखें वीडियो

मरीन ड्राइव कार में आग लगने का वीडियो

Blaze in a car today near C road on Marine Drive. pic.twitter.com/rMIEccEDVB — Richa Pinto (@richapintoi) May 5, 2026

ट्रैफिक पर पड़ा असर

मरीन ड्राइव पर हुई इस घटना के कारण सड़क के एक तरफ का यातायात पूरी तरह ठप हो गया. शाम का समय होने के कारण वहां वाहनों की भारी भीड़ थी, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ-साथ यातायात को सुचारू करने का कार्य शुरू किया. यह भी पढ़ें: Delhi Shocker: सड़क पर खड़ी कार में अचानक लगी आग, देखते ही देखते राख में तब्दील हो गई गाड़ी; लोगों में दहशत का महौल (Watch Video)

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस घटना का वीडियो पत्रकार रिचा पिंटो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया है, जिसमें कार को भीषण लपटों के बीच सड़क के किनारे जलते हुए देखा जा सकता है. पुलिस अभी आग लगने के सटीक कारणों की जांच कर रही है, हालांकि शुरुआती तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट का मामला माना जा रहा है.