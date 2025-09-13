Rohini Car Fire: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-17 (Rohini Sector-17) में शनिवार दोपहर एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई और राख में तब्दील हो गई. घटना होते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस (Delhi Police) और दमकल विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. माना जा रहा है कि हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) या तकनीकी खराबी हो सकती है.

इस घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है. गौरतलब है कि हाल के दिनों में रोहिणी इलाके में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं.

ये भी पढें: VIDEO: नोएडा के बेलमोंट होटल में लगी भीषण आग, लपटें देखकर लोगों में मची अफरा-तफरी; दमकल की टीम मौके पर मौजूद

सड़क पर खड़ी कार में अचानक लगी आग

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)