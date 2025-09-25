Mumbai Coastal Road Car Fire Video: मुंबई कोस्टल रोड के टनल से गुजर रही कार में लगी आग, धुं-धुंकर जली; देखें वीडियो
Photo Credit @Brezzy_Drive

Mumbai Coastal Road Car Fire Video: मुंबई की कोस्टल रोड पर साउथ बाउंड टनल के अंदर हादसा हुआ है. बुधवार सुबह एक कार में भीषण आग लग गई. जिससे टनल में घना धुआं फैल गया. कार में आग लगने के बाद मुंबई पुलिस ने हाजी अली और वर्ली कनेक्टर से ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है. स्थिति नियंत्रण में आने तक मोटरिस्ट्स को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है.

सुबह करीब 10 बजे की घटना

घटना आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास हुई, जब कोस्टल रोड के साउथ बाउंड टनल में एक कार अचानक आग का शिकार हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कार को तेजी से जलते हुए दिखाया गया है, जहां से काला धुआं निकलता नजर आ रहा है. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि टनल के अंदर धुंआ भर गया, जिससे दृश्यता कम हो गई और ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित हो गया. फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया.सौभाग्य से इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ.

टनल से गुजर रही कार में लगी आग

 ट्रैफिक को हाजी अली जंक्शन और वर्ली की डायवर्ट

मुंबई पुलिस के अनुसार, ट्रैफिक को हाजी अली जंक्शन और वर्ली कनेक्टर की ओवर डायवर्ट कर दिया गया  गया है. कोस्टल रोड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. ताजा खबर के अनुसार आग बुझा दी गई है और कोई चोट नहीं लगी.

ट्रैफिक प्रभावित

इस घटना से मुंबई के दक्षिणी हिस्से में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. जिससे कोस्टल रोड बंद होने से हजारों वाहन प्रभावित हुए. पुलिस ने ड्राइवर्स को सलाह दी है कि वे हाजी अली दरगाह के पास या वर्ली ब्रिज कनेक्टर से वैकल्पिक रास्ते लें, जैसे कि वीटी रोड या महालक्ष्मी. स्थिति पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम से लगातार अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं.

 आग लगने की जांच जारी

प्रारंभिक जांच में कार के इलेक्ट्रिकल सर्किट या ईंधन लीक के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है. मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस की संयुक्त टीम घटनास्थल का मुआयना कर रही है. यह कोस्टल रोड पर अब तक का पहला बड़ा हादसा नहीं है. इससे पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं. लेकिन सुरक्षा उपायों पर सवाल उठने लगे हैं.