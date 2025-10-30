Bhandup-Sonapur Junction: भांडुप-सोनापुर जंक्शन 1 और 2 नवंबर को मेट्रो लाइन 4 काम के चलते रहेगा बंद, यहां जानें डायवर्जन रूट

(Photo Credits Twitter)

Bhandup-Sonapur Junction: मुंबई के भांडुप, मुलुंड और कांजुरमार्ग के निवासियों को दो दिनों, यानी 1 और 2 नवंबर को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भांडुप-सोनापुर जंक्शन पर वाहनों की आवाजाही अगले दो दिन पूरी तरह बंद रहेगी. यह जंक्शन का पूर्ण बंदी मेट्रो लाइन 4 के चलते बंद रहेंगा.

भांडुप-सोनापुर जंक्शन दो दिन के लिए बंद

एक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बताया गया है कि भांडुप-सोनापुर जंक्शन पर ट्रैफिक के लिए पूर्ण बंदी रहेगी. बड़े क्रेन, मल्टी-एक्सल ट्रेलर और भारी मशीनरी के तैनाती के कारण सड़क का पूर्ण बंदी घोषित की गई है. निर्माण कार्य मुख्य रूप से रात के समय होगा, ताकि दिन में ट्रैफिक पर कम असर पड़े। 1 नवंबर की रात से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलने वाले इस कार्य के चरण में भंडप-सोनपुर (LBS मार्ग) जंक्शन पर 56 मीटर लंबे स्टील स्पैन ब्रिज की दो चरणों में स्थापना की जाएगी. यह भी पढ़े: Mumbai Metro एक्वा लाइन 3 शुरू होने के दो दिन में ही साउथ मुंबई में BEST बस यात्रियों की संख्या घटी, कोलाबा डिपो पर एक दिन में 3,384 पैसेंजर्स की कमी

सड़क बंदी का समय

1 नवंबर को रात 10 बजे से 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक सड़कें बंद रहेंगी।

2 नवंबर को रात 10 बजे से 3 नवंबर को सुबह 7 बजे तक।

अगले दो महीनों के लिए सड़क बंदी संभावित

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि LBS रोड की एक लेन भी 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक लगभग दो महीनों के लिए बंद रहने की संभावना है.

डायवर्जन वाले सड़कों की सूची

पवई और JVLR से आ रहे ट्रैफिक को मुलुंड की ओर LBS रोड से जाने के लिए 2.5 किमी का डायवर्जन दिया जाएगा, जो मुलुंड वेस्ट पर LBS रोड से दोबारा जुड़ेगा.

मुलुंड वेस्ट से आने वाले वाहनों को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (EEH) से डायवर्ट किया जाएगा और JVLR के माध्यम से उनकी यात्रा जारी रहेगी.

कांजुरमार्ग और भांडुप वेस्ट से LBS रोड के माध्यम से मुलुंड ईस्ट और वेस्ट की ओर जाने वाले ट्रैफिक को भी रीरूट किया जाएगा, क्योंकि भांडुप पुलिस स्टेशन के पास काल्पना चावला/मधुबन गार्डन के निकट आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

मेट्रो लाइन 4

मेट्रो लाइन 4, 32.32 किमी लंबा रूट है, जो वडाला से कासरवाडावली के बीच 30 स्टेशन होंगे. इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और यह पूरी तरह एलिवेटेड (ऊपरी) होगी. इसकी अनुमानित लागत 14,549 करोड़ रुपये है. मेट्रो लाइन 4 के खुलने से मौजूदा ईस्टर्न एक्सप्रेस रोडवे, सेंट्रल रेलवे, मोनो रेल, चल रही मेट्रो लाइन 2B (डी एन नगर से मंडाले), मेट्रो लाइन 5 (ठाणे से कल्याण) और मेट्रो लाइन 6 (स्वामी समर्थ नगर से विक्रोली) से इंटरकनेक्टिविटी मिलेगी.

मेट्रो लाइन 4 के 30 स्टेशन जो जुड़ेंगे: भक्ति पार्क मेट्रो, वडाला टीटी, अनीक नगर बस डिपो, सिद्धार्थ कॉलोनी, गारोडिया नगर, पंत नगर, लक्ष्मी नगर, श्रेयस सिनेमा, गोडरेज कंपनी, विक्रोली मेट्रो, सूर्या नगर, गांधी नगर, नौसेना हाउसिंग, भांडुप महापालिका, भांडुप मेट्रो, शंग्रिला, सोनापुर, मुलुंड फायर स्टेशन, मुलुंड नाका, ठाणे टीन्स हाथ नाका, आरटीओ ठाणे, महापालिका मार्ग, कैडबरी जंक्शन, मजीवाड़ा, कपुरबावदी, मनेपा, टिकुजी-नी-वाड़ी, डोंगरी पाड़ा, विजय गार्डन, कासरवाडावली.