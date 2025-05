कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देकर फंसे MP के मंत्री विजय शाह, हाई कोर्ट ने कहा 4 घंटे में दर्ज हो FIR

भोपाल: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह एक सभा के दौरान ऐसा बयान दे बैठे जिसने उन्हें मुसीबत में डाल दिया. बिना नाम लिए उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कहा, "हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई." यह कथन, जो संदिग्ध रूप से सेना की एक महिला अधिकारी पर इशारा करता था, तुरंत ही विवादों में आ गया. सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक इसकी निंदा शुरू हो गई.

जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को आदेश दिया कि "चार घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए." कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी हालत में FIR टाली नहीं जानी चाहिए और अगली सुनवाई सोमवार सुबह सबसे पहले की जाएगी. इस आदेश के बाद राज्य प्रशासन में खलबली मच गई.

आतंकियों के जख्मों पर पाकिस्तान लगाएगा मुआवजे का मरहम; मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपये देगी शहबाज सरकार.

विवाद गहराने पर विजय शाह ने मीडिया से बातचीत में सफाई दी और कहा, "मैं सपने में भी कर्नल सोफिया बहन के बारे में गलत नहीं सोच सकता. मैंने उनका नाम नहीं लिया था. उन्होंने जाति-धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की है. मेरा बयान उन बहनों के दर्द के लिए था जिनके सिंदूर आतंकियों ने उजाड़े. अगर जोश में कोई बात गलत निकल गई हो तो मैं माफी मांगता हूं." उन्होंने यह भी बताया कि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड सेना से जुड़ा है, और वे सेना का अपमान करने की सोच भी नहीं सकते.

#WATCH | Bhopal | MP Congress chief Jitu Patwari files a complaint against Madhya Pradesh Minister Kunwar Vijay Shah over his objectionable remarks against Colonel Sofiya Qureshi.

He says, "...We have registered an FIR against Madhya Pradesh minister Kunwar Vijay Shah. In his… pic.twitter.com/iiN6Da6Mal

— ANI (@ANI) May 14, 2025