मोगा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाया कास्को ऑपरेशन, धर्मकोट के गांवों में ली तलाशी

मोगा, 24 अक्टूबर : पंजाब के मोगा जिले को नशा मुक्त करने के लिए पंजाब पुलिस ने अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है. इसी कड़ी में मोगा पुलिस ने शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र धर्मकोट के अंतर्गत आने वाले गांवों में नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कास्को ऑपरेशन चलाया. इस अभियान का नेतृत्व डीएसपी सरबजीत सिंह ने किया, जिसमें नशा तस्करों के घरों की गहन तलाशी ली गई. यह ऑपरेशन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय गांधी के दिशा-निर्देशों के तहत चलाया गया. अजय गांधी ने जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

'युद्ध, नशे के विरुद्ध' मुहिम के तहत जिले के गांवों और कस्बों में लगातार कास्को ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशा तस्करों की कमर तोड़ना और नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करना है. पुलिस द्वारा संदिग्ध नशा तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. इस मुहिम के तहत अब तक कई तस्करों को पकड़ा जा चुका है और नशे की बड़ी खेप भी बरामद की गई है. शुक्रवार को धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र के गांवों में शुरू किए गए इस कास्को ऑपरेशन में पुलिस ने कई संदिग्ध स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया.

डीएसपी सरबजीत सिंह ने बताया कि यह ऑपरेशन अभी जारी है. तलाशी के दौरान बरामद होने वाली किसी भी सामग्री या गिरफ्तारी के बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस की टीमें पूरी तरह सतर्क हैं और नशा तस्करों के खिलाफ कोई ढील नहीं बरती जाएगी. एसएसपी अजय गांधी ने कहा कि मोगा जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि वे नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का सहयोग करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

इस अभियान के तहत पुलिस ने न केवल तस्करों को पकड़ने की रणनीति बनाई है, बल्कि नशे की आपूर्ति को तोड़ने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. यह कास्को ऑपरेशन मोगा पुलिस की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत नशा तस्करी को रोकने के लिए जिले के हर कोने में कार्रवाई की जा रही है. स्थानीय लोगों ने इस अभियान की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे नशे की समस्या पर अंकुश लगेगा.