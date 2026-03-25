Mira Road Fire: मुंबई से सटे मीरा रोड में गोदाम में लगी भीषण आग, आवासीय इमारतों को भी हुआ नुकसान; VIDEO

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Mira Road Fire Video: मुंबई के पास मीरा रोड स्थित प्लेज़ेंट पार्क इलाके में मंगलवार रात एक गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि इसकी लपटों ने पास की आवासीय इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे निवासियों में भारी दहशत फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया गया.

आग लगने का कारण और नुकसान

रिपोर्ट के अनुसार, आग रात करीब 9 बजे बांस और टिन की चादरों से बने एक अस्थायी गोदाम में लगी. इस गोदाम में प्लास्टिक और कपड़े जैसी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी, जिसने आग को भड़काने का काम किया. आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि लपटें पास की इमारतों की चौथी मंजिल तक पहुँच गईं, जिससे बालकनियों को भारी नुकसान पहुँचा है. यह भी पढ़े: Mumbai Fire Breaks: कांदिवली की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, 8 घायल, तीन आईसीयू में भर्ती

आग लगने के दौरान परिसर के अंदर रखे गैस सिलेंडरों में विस्फोट होने से स्थिति और खराब हो गई. इन धमाकों की वजह से आसपास खड़े वाहन भी जलकर खाक हो गए. एहतियात के तौर पर कई निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया.

मीरा रोड में गोदाम में लगी भीषण आग

दमकल विभाग की कार्रवाई

आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई वॉटर टैंकर और आधुनिक अग्निशमन उपकरणों को तैनात किया गया. हालांकि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन निवासियों के घरों और वाहनों को हुए नुकसान के कारण भारी वित्तीय हानि का अनुमान लगाया जा रहा है.

सुरक्षा नियमों पर उठे सवाल

इस घटना के बाद इलाके में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता संदीप राणे ने आरोप लगाया है कि इस क्षेत्र में कई ऐसे व्यावसायिक गोदाम बिना किसी उचित अनुमति या अग्नि सुरक्षा मानकों के चल रहे हैं.

एमएनएस ने इस मुद्दे को लेकर आज यानी बुधवार को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है. स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जाना अभी बाकी है.