VIDEO: मायावती के जन्मदिन पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा हादसा टला, शॉर्ट सर्किट से धुआं उठने से मची अफरा-तफरी

Mayawati Birthday: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 70वें जन्मदिन के मौके पर आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा टल गया.पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे हॉल में धुआं भर गया और वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई.
घटना में कोई हताहत नहीं
राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. सुरक्षाकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत स्थिति को संभाला और मायावती को सुरक्षा घेरे में लेकर हॉल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. यह भी पढ़े: J&K: अनंतनाग में बड़ा हादसा टला, चलती ट्रेन से टकराई चील, केबिन का कांच टूटने से लोको पायलट घायल; देखें VIDEO
शॉर्ट सर्किट से धुआं उठने से मची
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक हुआ हादसा
यह घटना उस समय हुई जब मायावती पत्रकारों को संबोधित कर रही थीं और अपनी पुस्तक 'ब्लू बुक' के 21वें संस्करण का विमोचन कर चुकी थीं। अचानक हॉल की फॉल्स सीलिंग में लगी एक लाइट में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद वहां से तेज चिंगारी और काला धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते पूरे हॉल में धुआं फैल गया, जिससे पत्रकारों और कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया.
सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से टली बड़ी घटना
धुआं उठते ही वहां तैनात सुरक्षाकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए। सुरक्षा टीम ने सबसे पहले मायावती को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें प्रेस हॉल से बाहर ले गए। इसी बीच, अन्य कर्मियों ने मौके पर मौजूद अग्निशमन उपकरणों (Fire Extinguishers) का उपयोग कर स्थिति पर काबू पाया. इस घटना के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही रोकना पड़ा और मायावती मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना वहां से रवाना हो गईं.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) और अन्य माध्यमों पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हॉल में धुआं भरा हुआ है और सुरक्षाकर्मी अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। इस घटना ने वीआईपी कार्यक्रमों में बिजली सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
2027 चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान
हादसे से पहले अपने संबोधन में मायावती ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा की. उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा आगामी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव किसी भी दल के साथ गठबंधन किए बिना, अकेले अपने दम पर लड़ेगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने और किसी के बहकावे में न आने की अपील भी की.
मायावती हर साल 15 जनवरी को अपना जन्मदिन 'जन कल्याणकारी दिवस' के रूप में मनाती हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.