VIDEO: दिवाली के बाद खुशियां बदलीं मातम में, नवी मुंबई के रहेजा रेसिडेंसी में लगी भीषण आग, 6 वर्षीय बच्ची सहित 4 लोगों की मौत, 10 घायल

Navi Mumbai Tragedy: नवी मुंबई के वाशी स्थित रहेजा रेसिडेंसी में मंगलवार तड़के भीषण आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक छह साल की बच्ची भी शामिल है. इस हादसे में करीब 10 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह हादसा वाशी के सेक्टर-14 स्थित प्लॉट नंबर 48/24, 25, 26 में स्थित रिहायशी इमारत में हुआ.

आग रात 12:40 बजे लगी

दमकल विभाग के अनुसार, आग लगभग रात 12:40 बजे इमारत की 10वीं मंजिल के एक फ्लैट में लगी और देखते ही देखते यह 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गई. सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. यह भी पढ़े: Delhi Fire Update: दिल्ली में दिवाली के मौके पर दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा, रात 12 बजे तक 269 और सुबह 6 बजे तक करीब 400 फायर कॉल्स आए

रहेजा रेसिडेंसी में लगी भीषण आग

View this post on Instagram A post shared by Super Navi Mumbai (@super_navimumbai)

10 को बचाया गया

नवी मुंबई नगरपालिका निगम (NMMC) के मुख्य अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के दौरान चार शव बरामद किए गए, जबकि 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और जांच जारी है.

मृतकों के नाम

मृतकों की पहचान वेदिका सुंदर बालकृष्णन (6 वर्ष), कमला हीरालाल जैन (84 वर्ष), सुंदर बालकृष्णन (44 वर्ष), और पूजा राजन (39 वर्ष) के रूप में की गई है। ये सभी रायेजा रेसिडेंसी के निवासी थे.

घायल लोग

घायलों में घोष, जैन और अग्रवाल परिवार के सदस्य शामिल हैं। इन्हें फोर्टिस हिरानंदानी और एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झुलसे हुए लोगों में रूम 1106 से मनबेन्द्र घोष (69), मलिका घोष (58), रितिका घोष (39); रूम 1005 से भावना जैन (49), महावीर जैन (51), कृष जैन (21); रूम 1105 से दामयंती अग्रवाल (80), सुमंती जॉन टोपनो (18) और गोविंद कॉम्प्लेक्स से निर्मल जैन (53), मेहुल जैन (32) शामिल हैं.

कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू

दमकल अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पाने में कई घंटे लगे. आग बुझाने के बाद इमारत की ठंडा करने की प्रक्रिया की गई, ताकि दोबारा आग भड़कने की आशंका न रहे. फिलहाल राहत कार्य और तकनीकी जांच जारी है. प्रशासन ने निवासियों से सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है.