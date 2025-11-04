Pune News: पुणे के पिंपरखेड गांव में आदमखोर तेंदुए का आतंक, एक महीने में तीन लोगों की ली जान, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Pune News: पुणे के पिंपरखेड गांव में आदमखोर तेंदुए के आतंक के कारण एक महीने में तीन लोगों की मौत हो चुकी है. वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. रविवार को तेंदुए के हमले में 13 वर्षीय बालक की मौत हुई थी, जिसे वही तेंदुआ शिकार बनाया था.

 वीडियो X पर वायरल

पकड़े जाने के बाद तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वायरल हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ पकड़े जाने के बावजूद गुस्से में है और पिंजरे के भीतर उग्र व्यवहार कर रहा है. यह भी पढ़े: Leopard Shot Dead: राजस्थान में मारा गया आदमखोर तेंदुआ! उदयपुर में वन अधिकारियों ने मारी गोली, लोगों ने ली राहत की सांस

पकड़े जाने के बाद का वीडियो

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह वही आदमखोर तेंदुआ है जिसने पिछले 30 दिनों में तीन लोगों की जान ली. तेंदुए के हमलों से इलाके में भारी दहशत फैल गई थी. लेकिन पकड़े जाने के बद लोगों ने राहत की सांस ली हैं.

वन विभाग के अधिकारियों ने क्या कह

हालांकि वन विभाग के अधिकारी अब यह जांच कर रहे हैं कि पकड़ा गया तेंदुआ वही है या नहीं जिसने हाल की घटनाओं को अंजाम दिया था. इसके लिए डीएनए परीक्षण और अन्य वैज्ञानिक जांच की जाएगी.