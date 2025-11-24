दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, गलत रनवे पर उतरी अफगान एयरलाइन की फ्लाइट, टक्कर होते-होते बची

Representational Image | PTI

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा विमान हादसा होते-होते बच गया. अफगानिस्तान की Ariana Afghan Airlines की फ्लाइट काबुल से दिल्ली आ रही थी और उसे रनवे 29L पर उतरने की अनुमति दी गई थी. लेकिन तकनीकी गड़बड़ी और कम दृश्यता के कारण विमान सीधे रनवे 29R पर लैंड कर गया, जहां उस समय एक अन्य विमान की गतिविधि जारी थी. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और पायलट की सतर्कता से यह गंभीर घटना एक बड़ी त्रासदी में बदलने से बच गई.

ILS सिग्नल फेल हुआ, विमान रास्ता भटका

पायलट-इन-कमांड (PIC) के मुताबिक, विमान रनवे से करीब 4 नौटिकल माइल (लगभग 7.4 किमी) दूर था, जब Instrument Landing System (ILS) का सिग्नल अचानक गायब हो गया. ILS वह सिस्टम है जो विमान को खराब मौसम, रात या कम दृश्यता की स्थिति में सही दिशा दिखाता है.

सिग्नल जाते ही विमान हल्का दाईं ओर मुड़ गया और पायलट ने विजुअल अप्रोच पर रनवे 29R पर लैंडिंग कर दी. PIC ने कहा कि Final Approach Fix के बाद ILS ने काम करना बंद कर दिया, जिससे विमान को दाएं दिशा में भटकाव हुआ और निर्धारित रनवे से अलग रनवे पर उतरना पड़ा.

ATC ने दी थी 29L की मंजूरी, पायलट ने भी की थी पुष्टि

DGCA अधिकारी के अनुसार, ATC ने FG-311 फ्लाइट को स्पष्ट रूप से रनवे 29L पर उतरने की अनुमति दी थी और कैप्टन ने भी इसकी पुष्टि की थी. लेकिन कम दृश्यता और ILS गाइडेंस फेल होने की वजह से विमान अनजाने में निर्धारित मार्ग से हट गया.

पायलट ने बताया, “कम विजिबिलिटी और ILS फेल होने से हमारा विमान दाईं ओर शिफ्ट हो गया. हमें ATC की तरफ से किसी भी तरह के विचलन की सूचना नहीं दी गई."

लैंडिंग के बाद पायलट को हुआ एहसास

विमान सुरक्षित लैंड होने के बाद पायलट ने महसूस किया कि वह गलत रनवे पर उतरा है. PIC ने कहा कि यह रनवे विचलन पूरी तरह ILS फेलियर और उसके बाद लेटरल गाइडेंस खोने की वजह से हुआ.

गलती विमान के सिस्टम में या ग्राउंड ILS में?

DGCA ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि समस्या विमान के ILS सिस्टम में थी या रनवे के ग्राउंड ILS उपकरण में कोई तकनीकी खामी आई थी. हालांकि लापरवाही से बड़ा खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन सभी सिस्टम, ATC और पायलट की त्वरित प्रतिक्रिया की वजह से यह घटना एक गंभीर दुर्घटना बनने से टल गई.