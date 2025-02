Kota Gas Leak: राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा! चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड में हुआ गैस रिसाव, आधा दर्जन से अधिक बच्चे बेहोश (Watch Video)

Kota Gas Leak: राजस्थान के कोटा जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां सिमलिया थाना क्षेत्र के गढ़ेपान में स्थित चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड (CFCL) फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिससे पास के एक स्कूल में पढ़ रहे आधा दर्जन से ज़्यादा छात्रों की तबीयत बिगड़ गई. जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त स्कूल में पढ़ाई चल रही थी. तभी अचानक बच्चों को घुटन महसूस होने लगी. कुछ बच्चों को चक्कर आने लगे और वे बेहोश हो गए.

इसके बाद स्कूल स्टाफ ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया और उनके परिजनों को सूचित किया. स्थानीय प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद बच्चों को तुरंत फैक्ट्री परिसर के अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Kota, Rajasthan: A gas leak near the CFCL pesticide factory caused more than half a dozen students from a nearby government school to faint. A GAIL pipeline runs close to the school. Collector Dr. Ravindra Goswami and medical teams have rushed to the site pic.twitter.com/kBVe60GIyy

