Mahindra की SUVs 1.56 लाख तक हुईं सस्ती, जानें थार, XUV3XO, बोलेरो और स्कॉर्पियो की कीमत

Mahindra Announces Major Price Cut on SUVs: महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने शनिवार को एक बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने हाल ही में लागू हुए GST 2.0 सुधारों का पूरा फायदा सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद, महिंद्रा की पेट्रोल और डीज़ल वाली SUVs की कीमतों में ₹1.56 लाख तक की भारी कटौती की गई है.
यह फैसला 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं GST काउंसिल की बैठक के बाद आया है, जिसमें SUVs पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया गया था. महिंद्रा की सभी ICE (पेट्रोल/डीज़ल इंजन) SUVs पर ये नई, घटी हुई कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं.
नई कीमतों की घोषणा पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, "सिर्फ वादे नहीं, एक्शन."
किस मॉडल पर कितनी छूट मिली?
कंपनी के अनुसार, सबसे ज़्यादा फायदा XUV3XO के डीज़ल वेरिएंट पर मिलेगा, जो ₹1.56 लाख तक सस्ता हो गया है. इसी मॉडल का पेट्रोल वर्जन भी ₹1.40 लाख सस्ता हुआ है.
— anand mahindra (@anandmahindra) September 6, 2025
अन्य लोकप्रिय मॉडलों पर भी शानदार छूट मिल रही है:
- बोलेरो नियो (Bolero Neo) की कीमत में लगभग ₹1.27 लाख की कमी आई है.
- थार 2WD (डीज़ल) अब करीब ₹1.35 लाख सस्ती मिलेगी.
- स्कॉर्पियो-एन (Scorpio-N) और XUV700 जैसी प्रीमियम SUVs की कीमतों में भी ₹1.4 लाख से ज़्यादा की कटौती की गई है.
- थार 4WD (डीज़ल), स्कॉर्पियो क्लासिक (Scorpio Classic), और थार रॉक्स (Thar Roxx) की कीमतें भी ₹1 लाख से ₹1.3 लाख के बीच कम हुई हैं.
टैक्स में कितना बदलाव आया?
GST 2.0 के तहत, गाड़ियों पर लगने वाले कुल टैक्स (GST + सेस) को कम किया गया है. उदाहरण के लिए:
- जिन मॉडलों पर पहले 31% टैक्स लगता था (जैसे बोलेरो और XUV3XO डीज़ल), उन पर अब सिर्फ 18% टैक्स लगेगा.
- जिन SUVs पर पहले 48% टैक्स था (जैसे स्कॉर्पियो-एन, XUV700, और थार रॉक्स), उन पर अब 40% टैक्स लगेगा.
भारत की सबसे बड़ी SUV निर्माता कंपनी महिंद्रा का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि टैक्स में कटौती का लाभ कंपनी को नहीं, बल्कि सीधे ग्राहकों को मिले. महिंद्रा के अलावा टाटा मोटर्स और रेनो जैसी अन्य कंपनियां भी GST 2.0 के बाद अपनी गाड़ियों की कीमतें कम कर रही हैं. उम्मीद है कि इस कदम से देश में महंगाई को कम करने में भी मदद मिलेगी.