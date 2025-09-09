Maharashtra Weather Update: मुंबई समेत महाराष्ट्र में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल, IMD से जानें 9 सितंबर का ताजा अपडेट

Maharashtra Weather Update: गणपति बप्पा के विदाई के साथ ही महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई, ठाणे, समेत कई इलाकों में बारिश की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताज़ा अपडेट के अनुसार, 9 सितंबर को मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने शुरू
दक्षिण-पश्चिम मानसून अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है, जिसके चलते भारी बारिश की आशंका कम हो गई है. मुंबई समेत कई क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी और आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम चिपचिपा महसूस होगा. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: मुंबई सहित महाराष्ट्र में क्या आज भी होगी भारी बारिश? IMD से जानें 8 सितंबर का मौसम का ताजा अपडेट
मुंबई सहित महाराष्ट्र में आज के लिए अलर्ट नहीं!
IMD ने सितंबर महीने में वर्षा की संभावना जताई है, लेकिन आज के लिए कोई रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है. IMD के क्षेत्रीय मौसम केंद्र, मुंबई के अनुसार, अगस्त में मुंबई में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा थी. हालांकि सितंबर में बारिश की तीव्रता घट रही है, लेकिन महीने के अंत तक छिटपुट वर्षा जारी रहने की उम्मीद है.
फिलहाल महाराष्ट्र में आज भारी बारिश की उम्मीद नहीं हैं. जो प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए किसी राहत की नहीं हैं.