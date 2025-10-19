VIDEO: देशभर में दिवाली की धूम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने प्रदेश की जनता को दी शुभकामनाएं, आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष पर किया कटाक्ष

(Photo Credits @mieknathshinde)

VIDEO: देशभर में दिवाली का उत्साह चरम पर है. कल, 20 नवंबर को दिवाली (Diwali) मनाई जाएगी, लेकिन इसकी रौनक आज से ही पूरे देश में देखने को मिल रही है. बाजारों, घरों और मंदिरों में सजावट, रोशनी और लोगों की भीड़ से त्योहार का माहौल बना हुआ है.

शिंदे ने दी दिवाली की शुभकामनाएं

इस मौके पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (DCM Eknath Shinde) ने प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. ठाणे में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "सभी को दिवाली की शुभकामनाएं... यह दिवाली सभी के जीवन में आनंद और सुख-समृद्धि लाए, ऐसी मैं कामना करता हूं.उन्होंने लोगों से त्योहार को प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ मनाने की भी अपील की. यह भी पढ़े: Quotes on Chhoti Diwali 2025: छोटी दिवाली कब है? इस अवसर पर अपने मित्र-परिजनों को ये कोट्स एवं बधाइयां भेजकर खुशियां शेयर करें!

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिवाली की दी शुभकामनाएं

डिप्टी सीएम शिंदे का पोस्ट

दिवाली से पहले ठाणे से एक पोस्ट भी शेयर करते हुए डिप्टी सीएम शिंदे ने बताया कि मराठवाड़ा में बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए शिवसेना सक्रिय रही है। उन्होंने शिवसैनिकों से अपील की थी कि वे दसरे की जगह आपदा प्रभावित किसानों के खेतों में जाकर उनकी सहायता करें, और शिवसैनिकों ने घर-घर जाकर जरूरतमंदों को सामग्री और सहयोग प्रदान किया.

धाराशिव जिले के साडेसांगवी गांव की बच्चियों द्वारा की गई साइकिल की मांग को तत्काल पूरा किया गया। वहीं, स्थानीय पालकमंत्री प्रताप सरनाईक ने उसी गांव में जाकर लोगों के साथ दिवाली मनाई और सहायता प्रदान की। साथ ही, गांव को जोड़ने वाले नदी पुल को बड़ा करने की मांग भी स्वीकार कर उसका भूमिपूजन किया गया.

डिप्टी सीएम शिंदे ने विपक्ष पर किया कटाक्ष

डिप्टी सीएम शिंदे ने विपक्ष राजनीतिक कटाक्ष करते हुए कहा, "कुछ लोग हाल ही में यहां आकर लवंगी फटाके छोड़कर चले गए, लेकिन जब पालिका चुनाव होंगे, तब शिवसेना का 'आयटम बॉम्ब' फटेगा और विरोधियों का काम तमाम हो जाएगा.