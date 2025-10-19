VIDEO: देशभर में दिवाली की धूम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने प्रदेश की जनता को दी शुभकामनाएं, आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष पर किया कटाक्ष

VIDEO: देशभर में दिवाली का उत्साह चरम पर है. कल, 20 नवंबर को दिवाली (Diwali) मनाई जाएगी, लेकिन इसकी रौनक आज से ही पूरे देश में देखने को मिल रही है. बाजारों, घरों और मंदिरों में सजावट, रोशनी और लोगों की भीड़ से त्योहार का माहौल बना हुआ है.
शिंदे ने दी दिवाली की शुभकामनाएं
इस मौके पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (DCM Eknath Shinde) ने प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. ठाणे में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "सभी को दिवाली की शुभकामनाएं... यह दिवाली सभी के जीवन में आनंद और सुख-समृद्धि लाए, ऐसी मैं कामना करता हूं.उन्होंने लोगों से त्योहार को प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ मनाने की भी अपील की. यह भी पढ़े: Quotes on Chhoti Diwali 2025: छोटी दिवाली कब है? इस अवसर पर अपने मित्र-परिजनों को ये कोट्स एवं बधाइयां भेजकर खुशियां शेयर करें!
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिवाली की दी शुभकामनाएं
#WATCH ठाणे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ने कहा, "सभी को दीवाली की शुभकामनाएं...यह दीवाली सभी लोगों के जीवन में आनंद और सुख-समृद्धि लाए, ऐसी मैं कामना करता हूं..." (18.10)
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2025
डिप्टी सीएम शिंदे का पोस्ट
दिवाली से पहले ठाणे से एक पोस्ट भी शेयर करते हुए डिप्टी सीएम शिंदे ने बताया कि मराठवाड़ा में बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए शिवसेना सक्रिय रही है। उन्होंने शिवसैनिकों से अपील की थी कि वे दसरे की जगह आपदा प्रभावित किसानों के खेतों में जाकर उनकी सहायता करें, और शिवसैनिकों ने घर-घर जाकर जरूरतमंदों को सामग्री और सहयोग प्रदान किया.
आज आपण दिवाळीचा सण साजरा करत असलो तरीही दुसरीकडे मराठवाड्यात पूरस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू असताना हे अश्रू थेट त्यांच्या बांधावर जाऊन पुसण्याचे काम शिवसेनेने केले आहे. त्यामुळेच दसरा मेळाव्याला मुंबईत न येता आपतग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना सर्वतोपरी मदत… https://t.co/rLj17cpsxS pic.twitter.com/v4Chxe3UY0
— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) October 18, 2025
धाराशिव जिले के साडेसांगवी गांव की बच्चियों द्वारा की गई साइकिल की मांग को तत्काल पूरा किया गया। वहीं, स्थानीय पालकमंत्री प्रताप सरनाईक ने उसी गांव में जाकर लोगों के साथ दिवाली मनाई और सहायता प्रदान की। साथ ही, गांव को जोड़ने वाले नदी पुल को बड़ा करने की मांग भी स्वीकार कर उसका भूमिपूजन किया गया.
डिप्टी सीएम शिंदे ने विपक्ष पर किया कटाक्ष
डिप्टी सीएम शिंदे ने विपक्ष राजनीतिक कटाक्ष करते हुए कहा, "कुछ लोग हाल ही में यहां आकर लवंगी फटाके छोड़कर चले गए, लेकिन जब पालिका चुनाव होंगे, तब शिवसेना का 'आयटम बॉम्ब' फटेगा और विरोधियों का काम तमाम हो जाएगा.