Maharashtra Civic Body Polls 2026: क्या है 'पैनल सिस्टम' और कैसे डालें अपना वोट? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Maharashtra Civic Body Polls 2026: महाराष्ट्र के 28 बड़े शहरों में कल यानी 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए मतदाता पूरी तरह तैयार हैं. पुणे, ठाणे, नासिक और नवी मुंबई जैसे शहरों में इस बार मतदान की प्रक्रिया लोकसभा या विधानसभा चुनावों से काफी अलग होगी. इन शहरों में 'बहु-सदस्यीय पैनल सिस्टम' (Multi-member Panel System) लागू किया गया है, जिसके तहत मतदाताओं को एक नहीं, बल्कि अपने वार्ड के लिए कई प्रतिनिधियों को चुनना होगा. हालांकि, मुंबई (BMC) में पुरानी एकल-वार्ड प्रणाली ही लागू रहेगी.

क्या है पैनल सिस्टम (प्रभाग पद्धति)?

पैनल सिस्टम, जिसे स्थानीय स्तर पर 'प्रभाग पद्धति' भी कहा जाता है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक भौगोलिक क्षेत्र (वार्ड) को तीन या चार सीटों में विभाजित किया जाता है.

इन सीटों को आमतौर पर सीट A, B, C और D के रूप में चिह्नित किया जाता है.

सीटों का आवंटन विभिन्न श्रेणियों जैसे महिला, अनुसूचित जाति (SC), या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित होता है.

इसका उद्देश्य एक ही बड़े क्षेत्र से समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

कैसे करें मतदान? ईवीएम पर होंगे कई बटन

जब आप पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर उम्मीदवारों की एक लंबी सूची होगी.

सीट A का चयन: सबसे पहले आपको पहली सीट के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार का बटन दबाना होगा. लाल बत्ती जलने का इंतजार करें. सीट B और C: इसके बाद मशीन आपको अगली सीटों के लिए चयन करने का विकल्प देगी. आपको क्रमशः हर सीट के लिए एक-एक बटन दबाना होगा. अंतिम बीप का महत्व: आपका वोट तब तक रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा जब तक आप पैनल की सभी निर्धारित सीटों (3 या 4) के लिए बटन नहीं दबा देते. अंत में एक लंबी 'बीप' सुनाई देगी, जो प्रक्रिया पूरी होने का संकेत है।.

क्या कम वोट देना संभव है?

राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, मतदाता को पैनल की सभी सीटों के लिए अनिवार्य रूप से वोट देना होगा. यदि कोई मतदाता केवल एक या दो उम्मीदवारों को चुनकर बाहर निकलना चाहता है, तो उसका वोट अधूरा माना जाएगा और रिकॉर्ड नहीं होगा. यदि आप किसी खास सीट के लिए किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं, तो आपको उस श्रेणी के लिए नोटा (NOTA) का बटन दबाना होगा ताकि आपकी मतदान प्रक्रिया पूरी हो सके.

जरूरी जानकारी: यह जरूरी नहीं है कि आप सभी 3 या 4 वोट एक ही राजनीतिक दल को दें। आप अलग-अलग सीटों के लिए अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं.

मुंबई (BMC) के लिए अलग नियम

ध्यान रहे कि मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव में यह पैनल सिस्टम लागू नहीं है. मुंबई के मतदाताओं को केवल अपने वार्ड के एक उम्मीदवार को चुनना है, यानी उन्हें केवल एक ही वोट डालना होगा. शेष 28 महानगरपालिकाओं में ही पैनल सिस्टम प्रभावी रहेगा.

16 जनवरी को होंगी वोटों की गिनती

इन चुनावों के नतीजे शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को घोषित किए जाएंगे. प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना पहचान पत्र साथ रखें और समय रहते अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर लें.