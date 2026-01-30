Maharashtra: महाराष्ट्र में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, इकबाल सिंह चहल की सेवानिवृत्ति, मनीषा नई अपर मुख्य सचिव

Iqbal Singh Chahal

मुंबई, 30 जनवरी: महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी किया है. शुक्रवार को जारी इस आदेश के अनुसार, डॉ आई एस चहल (इकबाल सिंह चहल), जो वर्तमान में गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, लंबी और सम्मानजनक सरकारी सेवा के बाद 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डॉ चहल अपने वर्तमान पद का प्रभार मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, आईएएस को सौंपेंगे. मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, जो वर्तमान में लोक निर्माण विभाग (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, अब गृह विभाग में उनकी जगह लेंगी. साथ ही, डॉ चहल द्वारा अतिरिक्त रूप से धारित अतिरिक्त मुख्य सचिव (खनन) का पद अश्विनी भिडे, आईएएस को सौंपा जाएगा. अश्विनी भिडे वर्तमान में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर हैं.

यह आदेश संयुक्त सचिव सुभाष उमरानीकर द्वारा जारी किया गया है और इसमें डॉ. चहल को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए शुभकामनाएं भी दी गई हैं. आदेश की प्रतियां विभिन्न उच्च अधिकारियों और विभागों को सूचना के लिए भेजी गई हैं, जिनमें अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय), प्रधान सचिव/सचिव (उप मुख्यमंत्री), संबंधित विभागों के अधिकारी और अन्य शामिल हैं.

डॉ इकबाल सिंह चहल 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं. उन्होंने अपनी सेवा में कई महत्वपूर्ण पद संभाले, जिसमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के कमिश्नर के रूप में कोविड-19 महामारी के दौरान 'मुंबई मॉडल' लागू करना प्रमुख रहा. वे मुख्य सचिव पद से चूक गए, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट के चेयरमैन के रूप में राज्यमंत्री दर्जे के साथ 1 फरवरी 2026 से पांच वर्षीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है.

यह फेरबदल महाराष्ट्र प्रशासन में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है. मनीषा पाटणकर-म्हैसकर 1992 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और लोक निर्माण विभाग में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं. अश्विनी भिडे 1995 बैच की आईएएस हैं, जिन्होंने मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) के प्रबंध निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.