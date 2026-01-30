NCP प्रतिनिधिमंडल ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात, नए विधायक दल के नेता और डिप्टी सीएम पद पर हुई चर्चा

सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले एनसीपी नेता (Photo Credits: IANS)

मुंबई, 30 जनवरी: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (Maharashtra Chief Minister) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) से मुलाकात की. जानकारी सामने आई कि विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) के निधन के बाद एनसीपी नेताओं (NCP Leaders) ने मुख्यमंत्री के साथ विधायक दल के नेता और उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की.

प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश इकाई प्रमुख सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे शामिल थे. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कहा, 'हमने मुख्यमंत्री के साथ नए विधायक दल के नेता और उपमुख्यमंत्री के चुनाव पर चर्चा की. नए नेता को चुनने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमने मुख्यमंत्री फडणवीस को सूचित किया है कि कैबिनेट पोर्टफोलियो और नेतृत्व के संबंध में जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए. हम अपने सभी पार्टी विधायकों से सलाह लेने के बाद अपना रुख तय करेंगे.'

उन्होंने आगे कहा, ‘हमने मुख्यमंत्री फडणवीस को सूचित किया है कि कैबिनेट पोर्टफोलियो और नेतृत्व के संबंध में जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए. हम अपने सभी पार्टी विधायकों से सलाह लेने के बाद अपना रुख तय करेंगे.’

प्रफुल्ल पटेल ने यह स्पष्ट किया कि पार्टी विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की कार्रवाई करेगी.

उन्होंने कहा कि पार्टी ने दिवंगत अजित पवार की पत्नी और सांसद सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने के बारे में कोई औपचारिक संकेत नहीं दिया है. उन्होंने कहा, ‘हमने आज मुख्यमंत्री के साथ सुनेत्रा पवार के नाम पर चर्चा नहीं की। यह पार्टी का आंतरिक मामला है. हमारा मानना ​​है, जिसे जनता और हमारे विधायक भी मानते हैं कि एक उचित फैसला लिया जाना चाहिए.’

एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने आगे कहा, 'परिवार अभी भी शोक में है. कुछ अनुष्ठान पूरे होने के बाद हम आज रात या कल सुबह सुनेत्रा पवार से बात करेंगे.'

पटेल ने दोहराया कि उपमुख्यमंत्री पद के बारे में कोई भी फैसला पार्टी के विधायकों की भावनाओं पर आधारित होगा। उन्होंने कहा, ‘यह पद जल्द से जल्द भरा जाएगा और एक उपयुक्त फैसला लिया जाएगा.’

इससे पहले, एनसीपी नेता नरहरि जिरवाल ने गुरुवार को बारामती में अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद पत्रकारों से कहा था कि सुनेत्रा पवार को अगला उपमुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा था कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि पवार परिवार की राजनीतिक विरासत जारी रहे.