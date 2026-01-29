'अजित दादा अमर रहे' के नारों से गूंजी बारामती; नम आंखों से उपमुख्यमंत्री को अंतिम विदाई, विद्या प्रतिष्ठान में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि

बारामती/पुणे: महाराष्ट्र ने गुरुवार को अपने जनप्रिय नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बेहद भावुक विदाई दी. बारामती के काटेवाडी स्थित उनके निजी आवास से सुबह उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. 'अजित दादा अमर रहे' के गगनभेदी नारों के बीच उनके पार्थिव शरीर को फूलों से सजे वाहन में विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड (Vidya Pratisthan Ground) ले जाया गया. राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है.
अंतिम यात्रा जैसे-जैसे बारामती की सड़कों से गुजरी, हजारों लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों के दोनों ओर कतारबद्ध खड़े नजर आए। अपने 'दादा' को खोने का गम लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था; कई समर्थक हाथ जोड़कर खड़े थे तो कई अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे. बारामती के इतिहास में यह अब तक के सबसे बड़े शोक सभाओं में से एक है. यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Funeral: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के पार्थिव शरीर पर लिपटा राष्ट्रीय ध्वज
#WATCH | Baramati | The National Flag, draped over the mortal remains of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar during the State funeral, handed over to his son Jay Pawar before the last rites pic.twitter.com/lHGFkUdv4D
— ANI (@ANI) January 29, 2026
डिप्टी सीएम अजित पवार की अंतिम यात्रा
#WATCH | Baramati, Maharashtra: The hearse van carrying the mortal remains of Deputy CM Ajit Pawar leaves from his Katewadi residence. His last rites will be performed at Vidya Pratishthan ground. pic.twitter.com/jvSDDKaiLq
— ANI (@ANI) January 29, 2026
बारामती के नायक की अंतिम यात्रा
#WATCH | Katewadi, Baramati | Full state honours accorded to Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, who lost his life in a charter plane crash in Baramati yesterday
Ajit Pawar's wife, Sunetra Pawar, and their sons, Parth and Jay, are present. pic.twitter.com/WTQQg5LHXr
— ANI (@ANI) January 29, 2026
अजित दादा की अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब
#WATCH | Baramati | The hearse van carrying the mortal remains of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar moves towards Vidya Pratishthan ground for the last rites pic.twitter.com/z949yPxFwd
— ANI (@ANI) January 29, 2026
डिप्टी सीएम अजित पवार को भावुक विदाई
#WATCH | Baramati | The hearse van carrying the mortal remains of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar moves towards Vidya Pratishthan ground for the last rites. People gather on the street to pay him their last respects. pic.twitter.com/KOkWN1eHAJ
— ANI (@ANI) January 29, 2026
राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार
#WATCH | People in large numbers walk towards Vidya Pratishthan ground to take part in the last rites of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar in Baramati pic.twitter.com/47f7CqgK7p
— ANI (@ANI) January 29, 2026
परिवार और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति
अंतिम यात्रा में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ और जय पवार पूरे समय उपस्थित रहे. उनके साथ पवार परिवार के अन्य सदस्य, जिनमें उनके भतीजे रोहित पवार भी शामिल थे, पार्थिव शरीर के साथ चल रहे थे.
इस दुखद घड़ी में शामिल होने के लिए देश के शीर्ष नेता बारामती पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने की सूचना है. उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं. यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Dies: अजित पवार के निधन पर शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया: 'यह सिर्फ एक हादसा, राजनीति न करें'
कड़े सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन इंतजाम
हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
- पुलिस बल: अंतिम यात्रा के मार्ग और विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर 3,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.
- ट्रैफिक डायवर्जन: बारामती शहर की ओर जाने वाले मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और यातायात को अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया गया है.
- सुरक्षा प्रोटोकॉल: वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए हवाई पट्टी से लेकर अंत्येष्टि स्थल तक विशेष सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है.
हादसे का विवरण और शोक
66 वर्षीय अजित पवार का निधन बुधवार सुबह उस समय हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस विमान हादसे में अजित पवार के साथ दो पायलट, एक क्रू सदस्य और उनके निजी सुरक्षा गार्ड सहित कुल पांच लोगों की मृत्यु हो गई. इस त्रासदी के बाद पूरे महाराष्ट्र में तीन दिवसीय राजकीय शोक मनाया जा रहा है.