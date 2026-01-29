Ajit Pawar Funeral: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार (Photo Credits: IANS)

Ajit Pawar Funeral: महाराष्ट्र (Maharashtra) के उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) और एनसीपी प्रमुख (NCP Chief) अजीत पवार (Ajit Pawar) का अंतिम संस्कार गुरुवार को उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, जिनकी एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी. अजीत पवार के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया है. उम्मीद है कि दिनभर बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां आएंगे. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई वरिष्ठ राजनीतिक नेता अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी उपमुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार में मौजूद रहने की उम्मीद है. इस दुखद घटना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है. इस दौरान राज्यभर की सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा. यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Dies: अजित पवार के निधन पर शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया: 'यह सिर्फ एक हादसा, राजनीति न करें'

पुलिस ने प्लेन क्रैश के सिलसिले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की है. इसके अलावा, एयरक्राफ्ट दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने जांच अपने हाथ में ले ली है. वीटी-एसएसके रजिस्ट्रेशन नंबर वाला यह विमान वीएसआर वेंचर्स द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था.

वीएसआर द्वारा ऑपरेट किए जा रहे लीयरजेट 45 विमान (रजिस्ट्रेशन वीटी-एसएसके) में उप मुख्यमंत्री पवार के अलावा, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ), एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर, एक पायलट-इन-कमांड (पीआईसी) और एक सेकंड-इन-कमांड (एसआईसी) भी सवार थे.

मृतकों की पहचान विदित जाधव (पुरुष) और पिंकी माली (महिला) के रूप में हुई है. पैसेंजर लिस्ट के अनुसार, क्रू मेंबर पीआईसी सुमित कपूर और एसआईसी शाम्भवी पाठक थे. नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दी गई पूरी जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त विमान लीयरजेट 45 था जिसका रजिस्ट्रेशन वीटी-एसएसके था और इसे ऑपरेटर वीएसआर वेंचर्स मैनेज कर रहा था.

फ्लाइट क्रू द्वारा पहले लैंडिंग के शुरुआती सीक्वेंस को रद्द करने का फैसला करने के बाद फ्लाइट को ठीक 8:43 बजे रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई थी. यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Funeral Details: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी और अमित शाह, जानें समय, स्थान और अंतिम विदाई से जुड़ी अहम जानकारी

मंत्रालय ने एक चिंताजनक मिसाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि 14 सितंबर, 2023 को इसी कंपनी का एक और लीयरजेट 45, जिसका रजिस्ट्रेशन वीटी-डीबीएल था, मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक अलग दुर्घटना का शिकार हो गया था। वह पिछली घटना अभी अधिकारियों की जांच के दायरे में है.