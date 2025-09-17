Ahmednagar Railway Station Renamed Ahilyanagar: देश में एक और स्टेशन का नाम बदला, अहमदनगर रेलवे स्टेशन अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा

(Photo Credits WC)

Ahmednagar Railway Station Renamed Ahilyanagar: देश में रेलवे स्टेशनों और जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम मंगलवार को भारतीय रेलवे द्वारा आधिकारिक रूप से बदलकर 'अहिल्यानगर' कर दिया गया है. यह बदलाव 18वीं शताब्दी की महान शासिका और जनकल्याण की प्रेरणा अहिल्याबाई होल्कर को सम्मानित करने के लिए किया गया है.

सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक घोषणा

सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीजन ने इस नाम परिवर्तन की घोषणा की है. यह कदम महाराष्ट्र सरकार के उस निर्णय के अनुरूप है, जिसमें अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का फैसला लिया गया था। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि स्टेशन का नाम बदलने के बावजूद उसका कोड 'ANG' वैसा ही रहेगा ताकि यात्रियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

यात्रियों के लिए सलाह

यात्रियों और आम जनता से आग्रह किया गया है कि वे टिकटों, स्टेशन साइनेज और रेलवे की घोषणाओं में नए नाम 'अहिल्यानगर' पर विशेष ध्यान दें। रेलवे इस बदलाव से संबंधित सभी जरूरी अपडेट समय-समय पर यात्रियों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है.

सेंट्रल रेलवे ने नाम बदलकर दी श्रद्धांजलि

अहिल्याबाई होल्कर को उनके न्यायप्रिय, दूरदर्शी और जनहितकारी शासन के लिए आज भी याद किया जाता है. उन्होंने मालवा साम्राज्य में प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ पूरे भारत में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण कराया. सेंट्रल रेलवे ने बयान में कहा है कि इस नामकरण के जरिए उनकी स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जो उनके सार्वजनिक कल्याण के कार्यों को सदैव जीवित रखेगा.