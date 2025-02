Maha Kumbh 2025: महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब! 50 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, अब तक का सबसे बड़ा आयोजन

Maha Kumbh 2025: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 ने इतिहास रच दिया है! यूपी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नानकर चुके हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना रहा है. 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन और शेष हैं, जिससे यह संख्या 55 से 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है. महाकुंभ में उमड़ी भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह संख्या अमेरिका (34 करोड़) और पाकिस्तान (25 करोड़) की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा हो चुकी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या नया रिकॉर्ड बनाएगी. उन्होंने 45 करोड़ की अनुमानित संख्या बताई थी, लेकिन यह आंकड़ा 11 फरवरी को ही पार हो गया था.

Maha Kumbh 2025 has achieved a historic milestone with millions of devotees from around the world gathering in Prayagraj.

As pilgrims converge on the sacred Sangam, this monumental event of faith, unity, and spirituality leaves a lasting legacy.#सनातन_गर्व_महाकुम्भ_पर्व pic.twitter.com/jRSlscmb0a

