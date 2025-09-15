Mumbai Local Train: भारी बारिश के कारण मुंबई की लाइफलाइन की रफ्तार हुई धीमी, लोकल ट्रेनों के लेट होने से यात्री परेशान, वर्ली में सड़कों पर हुआ जलभराव; VIDEO

मुंबई लोकल (Photo: X)

Mumbai Local Train: मुंबई (Mumbai) में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर तेज बारिश (Heavy Rain) शुरू हो चुकी है. रविवार रात से जारी बारिश अब भी जारी है. जिसके कारण मुंबई की लाइफलाइन कही जानेवाली लोकल ट्रेन (Local Train) की रफ्तार धीमी हुई है.मुंबई के सेंट्रल लाइन (Central Line) पर कई ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है तो वही हार्बर लाइन (Harbour Line)पर भी ट्रेनें 10 मिनट की देरी से चल रही है. पिछले दो दिनों से मुंबई में बारिश जारी है. लगातार बारिश के कारण कई जगहों की सड़कों पर जलभराव (Water logging) की स्थिति निर्माण हो गई है. ट्रेनें लेट होने का सीधा खामियाजा यात्रियों को हो रहा है. यात्रियों को लोकल से सफर करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

वर्ली का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की किस तरह से सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @AjantaNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Rain Alert: मुंबई में बिगड़ सकते हैं हालात! IMD के रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश शुरू

मुंबई में जोरदार बारिश

यात्रियों की बढ़ी परेशानी

लोकल ट्रेनों (Local Trains) के लेट होने की वजह से ऑफिस जानेवाले लोग और कर्मचारी भी लेट हुए है. सप्ताह के पहले ही दिन कई कर्मचारी ऑफिस जाने के लिए लेट हुए है. माहिम, माटुंगा, दादर, वर्ली समेत कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव हो गया है.

यातायात भी हुआ प्रभावित

सड़कों पर जलभराव (Water logging) की वजह से मुंबई शहर के आसपास में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) की स्थिति निर्माण हो गई है. लगातार बारिश के कारण ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया है. हफ्ते के पहले दिन, कामकाजी वर्ग को ऑफिस पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.