Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना के लिए जल्द कराएं e-KYC, अंतिम डेट नजदीक, नहीं तो रुक सकती है क़िस्त

Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ के लिए e-KYC अनिवार्य किया गया है. राज्य सरकार ने सभी लाभार्थी महिलाओं से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द अपना e-KYC पूरा करें, क्योंकि अंतिम तारीख 18 नवंबर 2025 नजदीक आ रही है. यदि समय पर e-KYC नहीं किया गया, तो किश्तें रुक सकती हैं या लाभार्थी सूची से नाम हटाया जा सकता है. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह कदम योजना में गड़बड़ी रोकने और इसका लाभ केवल योग्य महिलाओं तक पहुँचाने के लिए उठाया गया है.

e-KYC प्रक्रिया 18 सितंबर 2025 से शुरू

e-KYC प्रक्रिया 18 सितंबर 2025 से शुरू है. जो महिलाएं अब तक अपना e-KYC पूरा नहीं कर पाईं हैं, वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर इसे पूरा कर सकती हैं. मंत्री आदिती तटकरे ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की है कि पात्र लाडकी बहिणें 18 नवंबर 2025 से पहले ही e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Rule Change: ‘माझी लाडकी बहिण योजना’ के नियम में बड़ा बदलाव! महाराष्ट्र सरकार ने E-KYC पर लगाई अस्थायी रोक, इस दिन जारी होगी अक्टूबर की किस्त

योजना का लाभ: 21 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजना जुलाई 2024 में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है. योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है. अब तक 15 किश्तें वितरित की जा चुकी हैं, जिससे कुल 22,500 रुपये प्रत्येक लाभार्थी को मिल चुके हैं. अगली, यानी 16वीं किश्त, 10 नवंबर 2025 से पहले आने की उम्मीद है.