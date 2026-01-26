Kolkata Fire: कोलकाता के आनंदपुर में खाद्य गोदाम में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत, कई अब भी लापता; VIDEO

Kolkata Fire: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके आनंदपुर में सोमवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया. नजीराबाद स्थित एक ड्राई फूड और कोल्ड ड्रिंक के गोदाम में सुबह करीब 3 बजे भीषण आग लग गई. पुलिस ने अब तक तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि कई अन्य कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने और राहत कार्य में जुटी हुई हैं.

दमकलकर्मियों की चुनौती

दमकल विभाग के अनुसार, आग इतनी भीषण थी कि उसने पास के दो अन्य गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया. गोदाम के एक संकरी गली के अंदर स्थित होने के कारण दमकल की गाड़ियों को वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पानी की आपूर्ति के लिए काफी लंबी पाइपों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे आग बुझाने के काम में देरी हुई. सुबह 11 बजे के बाद आग पर आंशिक रूप से काबू पाया जा सका, जिसके बाद दमकलकर्मी गैस कटर लेकर इमारत के भीतर दाखिल हुए. यह भी पढ़े: Kolkata Fire Update: कोलकाता के ऋतुराज होटल में लगी भीषण आग, 14 लोगों की मौत, जांच के लिए SIT गठित; VIDEO

आनंदपुर में खाद्य गोदाम में लगी भीषण आग

'बचा लो' कहकर फोन किया, फिर टूट गया संपर्क

हादसे के वक्त गोदाम में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी और करीब छह सुरक्षाकर्मी मौजूद थे. स्थानीय लोगों और परिजनों का आरोप है कि गोदाम बाहर से बंद था, जिस कारण अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल सके. एक पीड़ित के रिश्तेदार ने बताया कि उनके दामाद ने सुबह 3 बजे फोन कर 'बचा लो' की गुहार लगाई थी, लेकिन उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया. कुछ कर्मचारियों ने दीवार तोड़कर भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन धुएं और लपटों के कारण वे सफल नहीं हो सके.

सरकार और प्रशासन की कार्रवाई

राज्य के बिजली मंत्री अरूप विश्वास और दमकल मंत्री सुजित बोस ने घटनास्थल का दौरा किया. अरूप विश्वास ने कहा, "पुलिस और दमकल विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं. आग काफी हद तक नियंत्रण में है. यह राजनीति का नहीं, बल्कि राहत कार्य का समय है." वहीं सुजित बोस ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को रवाना कर दिया गया था और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

बारुईपुर पुलिस जिले के एसपी शुभेंद्र कुमार ने दोपहर में पुष्टि की कि अब तक तीन शव बरामद किए गए हैं. पुलिस का मानना है कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है क्योंकि तलाश अभियान जारी है.

सुरक्षा और बचाव कार्य की वर्तमान स्थिति