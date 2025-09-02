Kiren Rijiju on Shashi Tharoor: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खुलकर की कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तारीफ, बोले- ये देश के लिए सोचते हैं

नई दिल्ली, 2 सितंबर : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि शशि थरूर जैसे कई नेता विपक्षी दल में हैं, जो देश के लिए सोचते हैं. किरेन रिजिजू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पार्टी विचारधारा से अलग हटकर शशि थरूर कई मौकों पर सरकार की सराहना कर चुके हैं. इससे उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को भी हवा मिली थी.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "कांग्रेस में शशि थरूर और अन्य जैसे कई अच्छे नेता हैं, जो देश के लिए सोचते हैं." रिजिजू ने कहा, "मेरे अनुभव से, कांग्रेस और अन्य दलों में ऐसे कई सांसद हैं जिनके पास देश के लिए अच्छे विचार हैं, लेकिन वे अपने नेताओं के सामने बोलने से डरते हैं. शशि थरूर कभी-कभी बोलते हैं, लेकिन फिर उन्हें कांग्रेस के भीतर से ही गाली का सामना करना पड़ता है, जो सही नहीं है."

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए और तेजस्वी यादव अपने लिए लालू प्रसाद के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोनों मिलकर बिहार और देश का भविष्य ठीक नहीं कर सकते. चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी को दुनियाभर के नेता पहचानते हैं. दुनियाभर के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में प्रधानमंत्री मोदी को भी मान्यता प्राप्त है.

मदरसों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "अगर मदरसे आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं तो यह अच्छी बात है. धार्मिक शिक्षा ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है. आज छात्र नौकरी कैसे पाएंगे या वैज्ञानिक ज्ञान और जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, यह सिर्फ आधुनिक शिक्षा से ही संभव है.