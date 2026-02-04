MP Shashi Tharoor: संसद के परिसर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ हादसा, सीढ़ियों से उतरते समय फिसले; VIDEO

(Photo Credits ANI)

MP Shashi Tharoor: संसद के बजट सत्र के बीच बुधवार को संसद भवन परिसर में एक अप्रत्याशित घटना देखने को मिली. तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर सीढ़ियों से उतरते समय अचानक अपना संतुलन खो बैठे और फिसल गए. गनीमत रही कि उस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उनके ठीक बगल में मौजूद थे. अखिलेश यादव ने तत्परता दिखाते हुए थरूर का हाथ थाम लिया और उन्हें गिरने से बचा लिया. इस घटना के बाद वहां मौजूद अन्य सांसदों और सुरक्षाकर्मियों ने भी तुरंत उनकी मदद की.

फोन पर बात करने के दौरान बिगड़ा संतुलन

प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार, शशि थरूर संसद की कार्यवाही के बाद परिसर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे. उस समय वे अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात करने में व्यस्त थे. ध्यान बंटने के कारण उनका पैर एक सीढ़ी से चूक गया और वे लड़खड़ा गए. इससे पहले कि वे जमीन पर गिरते, अखिलेश यादव ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें मजबूती से पकड़ लिया. LK Advani Hospitalised: बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबियत, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती

सीढ़ियों से उतरते शशि थरूर फिसले

राहत की बात: कोई गंभीर चोट नहीं

घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद कर्मचारियों और साथी सांसदों ने शशि थरूर का हालचाल जाना. राहत की बात यह है कि इस हादसे में उन्हें कोई चोट नहीं आई है. थरूर ने खुद को संभालने के बाद मुस्कुराकर अखिलेश यादव और अन्य लोगों का आभार व्यक्त किया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोग राजनीति से परे सांसदों के बीच आपसी भाईचारे की तारीफ कर रहे हैं.

संसद में पहले भी हो चुका है ऐसा वाकया

शशि थरूर के साथ इस तरह की यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले दिसंबर 2022 में भी संसद की सीढ़ियों पर उनका पैर फिसल गया था, जिसके कारण उनके बाएं पैर में गंभीर मोच आ गई थी. उस समय उन्हें कुछ दिनों के लिए व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा था और उन्होंने संसद में दिव्यांगों के लिए बेहतर रैंप सुविधाओं की कमी पर सवाल भी उठाए थे.