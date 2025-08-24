Kerala Heavy Rain: आईएमडी ने केरल में भारी बारिश की भविष्यवाणी के बीच येलो अलर्ट जारी किया
(Photo : X)

तिरुवनंतपुरम, 24 अगस्त : भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने केरल के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में कम दबाव प्रणाली के प्रभाव के कारण अगले दो दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है क्योंकि मंगलवार और बुधवार को तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना है. आईएमडी के अनुसार, 26 से 28 अगस्त तक कुछ स्थानों पर 24 घंटों में 7 मिमी से 11 मिमी तक भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही उत्तरी और मध्य केरल के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है.

मंगलवार (26 अगस्त) को त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगले दिन, बुधवार को, यह अलर्ट एर्नाकुलम के साथ-साथ त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों तक बढ़ाया जाएगा. आईएमडी ने मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें इस अवधि के दौरान केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप तटों पर समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है हवा की गति 40-60 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे समुद्री स्थिति असुरक्षित हो जाएगी. स्थिति को देखते हुए तटीय निवासियों को सावधानी बरतने को कहा गया है. यह भी पढ़ें : Mumbai Rain Update: मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानें ताजा अपडेट

इस महीने की शुरुआत में केरल में भारी बारिश और तेज हवाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसमें पेड़ उखड़ गए, घर क्षतिग्रस्त हुए और कई जिलों में बिजली गुल हो गई. राज्य अभी उस नुकसान से उबर रहा है, लेकिन अब फिर से भारी बारिश की आशंका ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है. आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासनों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, जिसमें निचले इलाकों में पानी बढ़ने पर राहत शिविर स्थापित करना शामिल है. वहीं, लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, जलभराव वाली सड़कों से दूर रहें और सरकारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें. मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी होने के साथ, अधिकारियों ने चेतावनी वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया है.