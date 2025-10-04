Kerala Shocker: खेलते समय गिरने से हाथ में हुआ फ्रैक्चर, डॉक्टर ने लापरवाही से बांधा प्लास्टर; 9 साल की बच्ची का काटना पड़ा हाथ

(Photo Credits Twitter)

Kerala Shocker: केरल के पलक्कड़ जिले (Palakkad District) से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 9 साल की बच्ची के टूटे हाथ के इलाज में कथित लापरवाही (Mistake in Treatment) के कारण उसका दाहिना हाथ काटना पड़ा. बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी बेटी का हाथ कटना पड़ा. रिपोर्ट के अनुसार, 24 सितंबर को पलसाना इलाके की रहने वाली यह बच्ची अपने भाई के साथ खेलते समय गिर गई और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया. उसे पहले चित्तूर अस्पताल ले जाया गया और फिर पलक्कड़ जिला अस्पताल (Palakkad District Hospital) में भर्ती कराया गया.

डॉक्टरों ने एक्स-रे किया और पाया कि उसके हाथ में दो जगह फ्रैक्चर है. घाव पर पट्टी और प्लास्टर बांधा गया और बच्ची को घर भेज दिया गया.

नीली हुई उंगलियां, आने लगी बदबू

अगले दिन, बच्ची को तेज दर्द होने लगा और उंगलियां हिलाने में भी तकलीफ होने लगी. जब परिवार उसे वापस अस्पताल ले गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि दर्द सामान्य है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा. लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई. लड़की की उंगलियां नीली पड़ने लगीं, छाले पड़ गए और घाव से बदबू आने लगी. घबराकर, उसका परिवार उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां उसे तुरंत कोझिकोड मेडिकल कॉलेज (Kozhikode Medical College) रेफर कर दिया गया.

डॉक्टरों ने काट दिया दाहिना हाथ

जांच ​​के बाद, डॉक्टरों ने पाया कि उसके हाथ में रक्त प्रवाह (Blood Flow) पूरी तरह से रुक गया था और संक्रमण फैलने से उसकी जान को खतरा हो सकता था. डॉक्टरों को मजबूरन लड़की का दाहिना हाथ काटना पड़ा. लड़की का वर्तमान में कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है.

स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज (Health Minister Veena George) ने मामले का संज्ञान लिया है और विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जांच के आदेश दिए हैं. जिला स्वास्थ्य अधिकारी (District Health Officer) ने सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है.