Rapper Vedan Arrested in Rape Case: रैपर वेदान के खिलाफ रेप का मामला दर्ज, केरल पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

रेप मामले में रैपर वेदन गिरफ्तार (Photo: X|@latestly)

Rapper Vedan Arrested in Rape Case: केरल पुलिस ने मलयालम रैपर हीरनदास मुरली, जिन्हें स्टेज पर वेदान के नाम से जाना जाता है. केरल पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है. एक युवा महिला डॉक्टर ने रैपर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपत्र दाखिल किया है. यह आरोपपत्र एर्नाकुलम (Ernakulam) जिले के कक्कनाड (Kakkanad) न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया है, जिसमें आरोपों के सपोर्ट में सबूत भी पेश किये हैं. महिला के अनुसार यह मामला 2021 से 2023 के बीच हुआ. पुलिस ने वेदान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया है. अपने बयान में वेदान ने महिला डॉक्टर से संबंध की बात कबूल कर ली है, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी का कभी वादा नहीं किया था. यह भी पढ़ें: Himachal Pradesh: सिरमौर के प्रिंसिपल साहब ने English में की इतनी गलतियां की लोगों ने पकड़ लिया माथा, बैंक ने Cheque किया रिजेक्ट

रैपर वेदान के खिलाफ आरोप पत्र में पर्याप्त सबूतों की पुष्टि

केरल पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार पीड़िता द्वारा दिए गए विस्तृत बयानों और सबूतों के आधार पर मलयालम रैपर हीरादास मुरली उर्फ वेदान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं. अब यह मामला सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट भेजा जाएगा. कोट्टायम निवासी युवा डॉक्टर ने बताया कि रैपर ने 2019 में सोशल मीडिया के जरिए वेदन से उनका संपर्क हुआ. और 2021 से 2023 तक शादी का झूठा वादा कर उसका यौन शोषण किया.

पीड़िता के अनुसार वेदान ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, उससे पैसे लिए और बाद में अन्य महिलाओं से रिश्तों के चलते उससे दूरी बना ली. महिला के अनुसार, वेदान ने कुल ₹31,000 उधार लिए, जिनमें दिसंबर 2021 में एक गाने की रिलीज़ के लिए ₹10,000, बाद में ₹5,000 कैश और ₹8,356 की ट्रेन टिकट की राशि शामिल थी. उसने इन लेन-देन के डिजिटल रिकॉर्ड, जैसे गूगल पे ट्रांजैक्शन की कॉपी सबूत के रूप में पुलिस को सौंपी हैं.

महिला का कहना है कि जुलाई 2023 के बाद वेदान ने उससे धीरे-धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया, कॉल्स उठाना बंद कर दिया और हर तरह से संपर्क खत्म कर दिया. पीड़िता ने बताया कि वेदन ने उसे टॉक्सिक कहकर मानसिक रूप से आहत किया, जिससे वह डिप्रेशन चली गई. इस मामले के अलावा, त्रिपुनिथुरा पुलिस ने वेदान के खिलाफ एक अन्य मामले में गांजा रखने के आरोप में अलग से आरोप पत्र दाखिल किया है.