Karnataka Shocker: कर्नाटक में दर्दनाक घटना, शादी के 2 महीने बाद प्रेमी के साथ भागी पत्नी; सदमे में पति और बिचौलिए ने की आत्महत्या

दावणगेरे (कर्नाटक): कर्नाटक के दावणगेरे जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नवविवाहिता के अपने पूर्व प्रेमी के साथ भाग जाने के बाद दो लोगों ने आत्महत्या कर ली. इस घटना ने न केवल दो परिवारों को तबाह कर दिया है, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी गहरे सदमे में डाल दिया है. मृतकों की पहचान 26 वर्षीय एच.जी. हनुमंतप्पा और उनके रिश्तेदार 45 वर्षीय कडाज्जी परमेश्वरप्पा के रूप में हुई है. यह भी पढ़ें: Pune Shocker: पुणे में सनसनीखेज वारदात, घरेलू विवाद में मां ने 11 साल के बेटे की गला रेतकर की हत्या

शादी के महज दो महीने बाद फरार हुई पत्नी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, करूर गांव के निवासी हनुमंतप्पा की शादी करीब दो महीने पहले 21 वर्षीय यशोदा से हुई थी. यह एक अरेंज मैरिज थी, जिसे हनुमंतप्पा के दूर के रिश्तेदार परमेश्वरप्पा ने मध्यस्थ (बिचौलिए) के तौर पर तय कराया था. शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते यशोदा अचानक लापता हो गई.

बेंगलुरु में मिली लोकेशन, लौटने से किया इनकार

पत्नी के लापता होने के बाद हनुमंतप्पा ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया, तो यशोदा की लोकेशन बेंगलुरु में मिली. पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और पूछताछ की, जिसमें यशोदा ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि वह अपने उस प्रेमी के पास वापस चली गई है, जिसके साथ वह शादी से पहले रिलेशनशिप में थी. उसने अपने पति हनुमंतप्पा के साथ वापस जाने से साफ इनकार कर दिया.

सदमे और सामाजिक लोकलाज ने ली दो जान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पत्नी के इस फैसले ने हनुमंतप्पा को मानसिक रूप से तोड़ दिया था. मंगलवार को वह अपने आवास पर मृत पाए गए. हनुमंतप्पा की मौत के कुछ ही समय बाद, शादी के मध्यस्थ परमेश्वरप्पा ने भी आत्महत्या कर ली.

परमेश्वरप्पा के परिवार का कहना है कि वे इस बात को लेकर बेहद दोषी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने यह शादी तय कराई थी. साथ ही, ग्रामीण समाज में होने वाली बदनामी और 'सोशल स्टिग्मा' के दबाव ने उन्हें इस आत्मघाती कदम के लिए मजबूर कर दिया. यह भी पढ़ें: Surat Shocker: प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने की पति की हत्या; पुलिस के सामने कबूला- 'दवाइयां खाकर करता था शारीरिक और यौन उत्पीड़न'

पुलिस जांच जारी

दावणगेरे पुलिस ने इस संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन मौतों के पीछे कोई अन्य दबाव या कारण भी था. यह घटना ग्रामीण कर्नाटक में अरेंज मैरिज, सामाजिक प्रतिष्ठा और उससे जुड़े गंभीर भावनात्मक दबावों की ओर इशारा करती है.