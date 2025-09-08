Bank Jobs: बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका! 1425 पदों पर भर्ती शुरू, ऐसे करें आवेदन

Jobs 2025

बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. कर्नाटक ग्रामीण बैंक (Karnataka Gramin Bank) ने बंपर भर्ती निकाली है. बैंक ने कुल 1,425 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन पदों में ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क (Office Assistant Clerk), असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल-I (Assistant Manager Officer Scale-I) और मैनेजर ऑफिसर स्केल-II (Manager Officer Scale-II) शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट karnatakagrameenabank.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2025 तय की गई है.

कितने पदों पर भर्ती निकली है?

इस भर्ती अभियान में कुल 1,425 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसमें ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के लिए 800 पद, असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल-I के लिए 500 पद और मैनेजर ऑफिसर स्केल-II के लिए 125 पद भरे जाएंगे. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना अनिवार्य है.

आयु सीमा

पदों के अनुसार अलग-अलग आयु सीमा तय की गई है. ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष, अ असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल-I के लिए 18 से 30 वर्ष और मैनेजर ऑफिसर स्केल-II के लिए 21 से 32 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी (OBC) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये है, जबकि एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग (PWBD) उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये निर्धारित किया गया है. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में प्रीलिम्स परीक्षा (Prelims Exam) होगी, जिसमें उम्मीदवारों की मूल योग्यता और समझ को परखा जाएगा. प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवार मेंस परीक्षा (Mains Exam) में शामिल होंगे. मेंस परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू (Interview) के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद ही अंतिम चयन किया जाएगा.

सैलरी पैकेज

कर्नाटक ग्रामीण बैंक में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक सैलरी पैकेज दिया जाएगा. ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क को प्रति माह लगभग 35,000 रुपये, असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल-I को 75,000 रुपये और मैनेजर ऑफिसर स्केल-II को 65,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा. इसके अलावा, बैंकिंग नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.

कर्नाटक ग्रामीण बैंक की यह भर्ती युवाओं के लिए बैंकिंग क्षेत्र में एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है.