Kanpur Zoo Closed: गोरखपुर जू में बर्ड फ्लू से बाघिन 'शक्ति' की मौत से हड़कंप, एहतियातन कानपुर चिड़ियाघर आम लोगों के लिए कुछ दिन के लिए बंद; VIDEO

Kanpur Zoo Closed: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित शहीद अशफाकउल्ला खान प्राणि उद्यान में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) के कारण बाघिन 'शक्ति' की मौत हो गई है. बाघिन 'शक्ति' की मौत से प्रशासन में हड़कंप मच गया हैं. इस घटना के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए प्रशासन ने कानपुर चिड़ियाघर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.

राज्य के वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और अन्य जानवरों की भी जांच की जा रही है. बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि के बाद विशेषज्ञों की टीम निगरानी और रोकथाम के उपायों में जुटी है. चिड़ियाघरों में स्वच्छता, निगरानी और जैव-सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है.

#WATCH | Uttar Pradesh's Kanpur Zoo has been temporarily closed as a precautionary measure after tigress 'Shakti' died of bird flu at Gorakhpur's Shaheed Ashfaqullah Khan Zoological Park pic.twitter.com/3CT1KaB3PV

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 14, 2025