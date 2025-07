Kalyan: नशे में धुत युवक ने हॉस्पिटल की महिला रिसेप्शनिस्ट को बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई घटना; Video

कल्याण: ठाणे जिले के कल्याण पूर्व स्थित नांदिवली गांव के एक निजी अस्पताल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अस्पताल में काम करने वाली महिला रिसेप्शनिस्ट पर एक नशे में धुत युवक ने बेरहमी से हमला किया. यह पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पीड़ित महिला, सोनाली प्रदीप कालसरे, श्री बाल चिकित्सालय (क्लिनिक) में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत हैं.

सोनाली ने बताया कि डॉक्टर के निर्देश के अनुसार, जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) डॉक्टर के केबिन में होते हैं, तब किसी अन्य व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती. जब सोनाली ने एक युवक को अंदर जाने से रोका, तो वह बौखला गया और गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया.

सोनाली ने बताया, "जब मैंने उसे रोका, तो उसने मुझे चेहरे पर लात मारी, नीचे गिरा दिया और फिर डंडे से मारा. उसने मेरे कपड़े भी फाड़े." यह घटना 21 जुलाई शाम 6:45 बजे की है. घायल और डरी हुई सोनाली ने उसी दिन मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

🚨 Shocking Assault in Kalyan-Nandivli! 🏥😡

A receptionist at a private hospital was brutally assaulted by a man after a petty argument.

💢 What began as a verbal spat turned into a violent attack — all caught on CCTV.

😱 The accused is currently on the run. Police are on the… pic.twitter.com/a28QP5klKr

— PuneNow (@itspunenow) July 22, 2025