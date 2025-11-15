Jodhpur Shocker: 22 दिन के मासूम को पटक-पटक कर मार डाला, ईर्ष्या में अंधी जल्लाद बनीं 4 मौसियां; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Jaipur Infant Murder News

Jaipur Infant Murder News: राजस्थान के जोधपुर से दिल को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के नेहरू कॉलोनी में घर में सो रहे 22 दिन के नवजात को उसकी ही चार मौसियों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया. यह घटना इतनी क्रूर थी कि सुनने वाले भी सन्न रह गए. आरोप है कि ईर्ष्या और जलन में अंधी हुई चारों महिलाएं रात करीब 3.30 बजे बच्चे को उसकी मां के पास से उठाकर दूसरे कमरे में ले गईं और उसकी हत्या कर डाली.

नवजात को उठाकर ले गईं और बेरहमी से मार डाला

पुलिस के मुताबिक नवजात की मां सुमन अपने पीहर में रह रही थी. घर में सभी सो रहे थे. तभी आरोपी मंजू, गीता, ममता और रामेश्वरी चुपके से उठीं और मां के पास सो रहे मासूम को लेकर दूसरे कमरे में चली गईं. वहां पहले उसका गला घोंटा गया. इसके बाद उसे कई बार फर्श पर पटकने की बात सामने आई है. इतना ही नहीं, बच्ची को प्रताड़ित करने के लिए उसके संवेदनशील अंगों तक को खींचा गया.

जब कमरे से शोर आया तो पीड़िता का भाई तुरंत पहुंचा और वारदात रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी बहनें नहीं मानीं. भाई ने इस दौरान वीडियो भी बना लिया जो पुलिस जांच का हिस्सा है.

बेटे का शव देख फूट-फूटकर रोई मां

वारदात के वक्त बच्चे की माँ को बाहर से कमरे में बंद कर दिया गया था. जब वह किसी तरह बाहर निकली और दूसरे कमरे में अपने बच्चे की हालत देखी तो वह बदहवास हो गई. उसने तुरंत पति को फोन कर बताया कि चारों बहनों ने बेटे की हत्या कर दी है. परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ईर्ष्या, जलन और संपत्ति विवाद बना कारण

पुलिस जांच में सामने आया कि चारों आरोपी महिलाएं अविवाहित थीं और सुमन का दूसरा बेटा होने से उनमें जलन बढ़ गई थी. उन्हें आशंका थी कि पिता की संपत्ति में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा. इसी ईर्ष्या ने उन्हें इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने पर मजबूर किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से जादू-टोने जैसी गतिविधियों में भी शामिल थीं और हत्या के बाद शव पर हल्दी लगाकर मामले को तंत्र-मंत्र जैसा दिखाने की कोशिश की.

चारों आरोपी गिरफ्तार.. पुलिस ने जुटाए सबूत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए. थानाधिकारी ने पुष्टि की कि चारों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ रही है.