Janmashtami 2025: जय शाह, सहवाग, कुंबले, लक्ष्मण और सुरेश रैना ने देशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी
कृष्ण जन्माष्टमी 2025 (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 16 अगस्त : देश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम के कई दिग्गज क्रिकेटरों और आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है. बधाई देने वाले क्रिकेटरों में वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, और सुरेश रैना जैसे पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शामिल हैं.

बीसीसीआई के पूर्व सचिव और आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भी इस अवसर पर लिखा, "भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने, करुणा से नेतृत्व करने और ईमानदारी से आचरण करने की प्रेरणा दें. आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं." भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति आपकी आत्मा को असीम प्रेम और आंतरिक शांति के लिए जागृत करे." सहवाग ने भगवान कृष्ण की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वह अपने सखाओं के साथ मटकी तोड़ते नजर आ रहे हैं. यह भी पढ़ें : Kedarnath Incident: केदारनाथ पैदल यात्रा में पत्थर की चपेट में आने से यात्री की मौत

पूर्व कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने एक्स पर लिखा, "कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन पर, शांति, आनंद और भक्ति हमारे दिलों और घरों को भर दे." अपनी कलात्मक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे वीवीएस लक्ष्मण ने एक्स पर लिखा, "आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान कृष्ण आपके जीवन को प्रेम, आनंद और समृद्धि से भर दें." लक्ष्मण ने भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी बजाते हुए तस्वीर भी शेयर की है.

पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने 'एक्स' पर कृष्ण और राधा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं." जय श्री राधे कृष्णा.

बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज रहे सुरेश रैना ने लिखा, "जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रेम, आनंद और सद्भाव लाए. आइए भक्ति की भावना और धर्म के शाश्वत संदेश का जश्न मनाएं." रैना ने भी श्रीकृष्ण की माखन खाते हुए तस्वीर शेयर की है.