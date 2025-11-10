J&K Police Raid In Haryana: जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी, हरियाणा के फरीदाबाद से मिला 350 किलो RDX और दो AK-47 राइफल
Jammu Kashmir Indian Army (Photo- X)

J&K Police Raid In Haryana: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंक नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के फरीदाबाद से दो AK-47 राइफल और 350 किलोग्राम RDX बरामद किया है. यह कार्रवाई एक गिरफ्तार डॉक्टर की पूछताछ के आधार पर की गई, जिसने जांच एजेंसियों को महत्वपूर्ण सुराग दिए. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह खुलासा उस समय हुआ जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आनंदनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया. अदील के लॉकर से एक AK-47 राइफल बरामद होने के बाद जांच आगे बढ़ी. पूछताछ के दौरान अदील ने एक अन्य डॉक्टर का नाम बताया, जिसे बाद में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना मुश्किल, ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच दर्ज

फरीदाबाद में छापेमारी से बरामद हुआ भारी विस्फोटक

दूसरे डॉक्टर की निशानदेही पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से फरीदाबाद में छापेमारी की. इस दौरान एक गोदाम से दो AK-47 राइफल और 350 किलो RDX बरामद हुआ. अधिकारियों का कहना है कि यह बरामदगी किसी बड़े आतंकी नेटवर्क की ओर इशारा करती है, जिसकी कड़ियाँ जम्मू-कश्मीर से लेकर अन्य राज्यों तक फैली हो सकती हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार कहां से आए और इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था. जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि क्या यह मामला आतंक वित्तपोषण या हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़ा है.

संयुक्त ऑपरेशन में मिली सफलता

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई हरियाणा पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से की गई. फिलहाल बरामद हथियारों और RDX को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. जांच से जुड़े अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आधिकारिक बयान जल्द जारी किया जाएगा. वहीं, पुलिस यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि इस नेटवर्क में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए.