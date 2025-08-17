VIDEO: राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, ड्राइवर ने मजदूर को कुचला; हादसे का भयावह CCTV वीडियो सामने आया

(Photo Credits ANI)

Jaipur Hit And Run Case: राजस्थान के जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक हिट एंड रन की घटना घटी. इस हादसे में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार के चालक ने 35 वर्षीय मजदूर चंद्रशेखर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब कार चालक का एक अन्य वाहन से टक्कर हो गई और इसके बाद वहां मौजूद लोगों से झगड़ा हो गया. इसके बाद ड्राइवर ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान चंद्रशेखर कार के सामने आ गया, जिसे कार चालक ने कुचल दिया.

भागने की कोशिश में ड्राइवर ने मजदूर को कुचला

हादसे के बाद, ड्राइवर ने स्कॉर्पियो लेकर भागने की कोशिश की. इस दौरान अफरा-तफरी में चंद्रशेखर सड़क पर गिर गया और स्कॉर्पियो सवार ने उसे लापरवाही से कुचल दिया. हादसे का भयावह सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि चालक ने तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई और मजदूर को कुचल दिया.

जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर

मामले में जांच शुरू

मृतक चंद्रशेखर की पहचान उत्तर प्रदेश के निवासी 35 वर्षीय मजदूर के रूप में हुई है, जो जयपुर में रहकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

परिवार में पसरा मातम

चंद्रशेखर की दुखद मौत ने उनके परिवार में मातम का माहौल बना दिया है. मृतक की पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के लोग अब न्याय की उम्मीद में हैं और पुलिस से मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.