School Assembly News Headlines for 11 May 2025: स्कूल असेंबली के लिए 11 मई की टॉप खबरें; देश, दुनिया और खेल जगत की ताजा जानकारी

School Assembly News Headlines for 11 May 2025: अगर आप 11 मई 2025 को स्कूल की असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले हैं, तो आपके लिए ये खबरें बेहद जरूरी हैं. यहां आपको देश-विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी दिन की बड़ी सुर्खियां मिलेंगी, जिन्हें आप मंच से आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. इससे न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ेगी बल्कि आपकी प्रस्तुति भी बेहतर होगी. तो चलिए, 11 मई 2025 (Today's Hindi News Headline for School Assembly) की असेंबली की शुरुआत करते हैं दिन की इन मुख्य सुर्खियों से.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

भारत ने साफ किया कि सिंधु जल संधि पर फैसला युद्धविराम के बावजूद बरकरार रहेगा.

कर्नल सोफिया कुरैशी की चेतावनी, पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो जवाब निर्णायक होगा.

पाकिस्तान के DGMO ने सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए भारत को किया था फोन, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दी जानकारी.

पाक गोलाबारी में मारे गए परिजनों को जम्मू कश्मीर सरकार देगी 10-10 लाख रुपये.

ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता, पाकिस्तान में ढेर हुए जैश और लश्कर के टॉप 5 आतंकी.

जैश-ए-मोहम्मद का मुहम्मद जमील और लश्कर का अबु जुंदाल ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए.

'ऑफिशियल भिखमंगे हैं पाकिस्तानी' : असदुद्दीन ओवैसी ने शाहबाज शरीफ को किया बेनकाब.

IMD का अलर्ट, इस बार मानसून 5 दिन पहले देगा दस्तक, 27 मई को केरल पहुंचेगा.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

अमेरिकी विदेश मंत्री का दावा, सीजफायर में यूएस ने निभाई भूमिका.

भारत-पाकिस्तान को सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी बधाई.

भारत और पाकिस्तान तत्काल सीजफायर को तैयार: PAK डिप्टी पीएम इशाक डार का बड़ा बयान.

बलूचिस्तान में BLA का हमला, 39 जगहों पर धमाके, सेना और पुलिस को बनाया निशाना.

भारत की ओर से कोई हमला नहीं, पाकिस्तान का दावा बेबुनियाद: अफगानिस्तान.

भारत-पाक के विदेश मंत्रियों से सऊदी अरब ने की बात, तनाव कम करने की अपील.

भारत-पाक तनाव पर चीन की प्रतिक्रिया – दोनों देशों से संयम और शांति बरतने की अपील.

रूस युद्ध विराम से मना करे, तो ऊर्जा-बैंकिंग क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगें: जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से की अपील.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)